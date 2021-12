Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e, questa domenica 19 dicembre, andrà in onda una nuova puntata nel pomeriggio di Canale 5. Le anticipazioni rivelano che per gli allievi protagonisti di questa ventunesima stagione, arriverà il momento di affrontare le nuove sfide e ci sarà spazio anche per la presenza di nuovi ospiti che animeranno la puntata. Occhi puntati in primis su Fedez che sarà il giudice della gara dei cantanti di questa settimana e su Deddy, l'ex protagonista della scorsa edizione che rimetterà piede in studio.

Anticipazioni nuova puntata Amici 21 del 19 dicembre: ecco chi ha vinto le sfide

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 21 in programma domenica 19 dicembre dalle 14 in poi su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le nuove sfide che vedono coinvolti gli allievi della scuola.

Occhi puntati in primis su Alex, Albe e Elena che questa settimana si trovavano a rischio eliminazione dalla scuola.

I tre cantanti, però, dopo aver affrontato la sfida diretta sono riusciti ad avere la meglio e quindi proseguiranno il loro percorso all'interno della scuola di Maria De Filippi.

Occhi puntati anche sulla sfida degli inediti di questa settimana: a stilare la classifica è arrivato il rapper Fedez.

Lda conquista Fedez, Cosmery sospesa: spoiler Amici 21

Le anticipazioni sulla puntata di Amici 21 del 19 dicembre rivelano che Alex è stato colui che ha conquistato il rapper al punto da meritarsi il primo posto.

Secondo posto per Luigi e terza posizione per Lda che, questa settimana, si è esibito sulle note di un brano di Justin Bieber ed è riuscito a conquistare Fedez.

Il rapper, infatti, ha ammesso di essere entusiasta dell'esibizione di Luca D'Alessio, dato che in prova non era venuta proprio benissimo, ma poi in studio lo ha stupito e meravigliato in positivo, tanto da promuoverlo con un 8 e mettendolo sul podio della sua classifica.

Occhi puntati anche su Cosmary: gli spoiler di questa nuova puntata di Amici 21 in programma domenica pomeriggio su Canale 5, rivelano che la ballerina si è ritrovata ancora nel mirino della prof Alessandra Celentano, la quale ha scelto di non riconfermarle la maglia.

Mattia e Christian assenti: anticipazioni Amici 21 del 19 dicembre

Nel corso dell'ultima registrazione di Amici che sarà in onda questa domenica 19 dicembre, i grandi assenti in studio sono stati Mattia e Christian.

I due ballerini non hanno preso parte alla nuova puntata del talent show, l'ultima di questo 2021 prima dello stop natalizio e del ritorno in video a partire da gennaio 2022.

Tra gli assenti di questa quattordicesima puntata del talent show anche il cantante Crytical, una delle ultime new entry di questa ventunesima edizione.