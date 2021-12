È successo di tutto nella 27esima puntata del GF Vip 6 del 13 dicembre. L'attore Alex Belli è stato squalificato dal reality show dopo aver afferrato la moglie da un braccio, trasgredendo così il "freeze" della produzione, secondo cui non si possono avere contatti con persone esterne. Più o meno l'uscita dell'attore era prevista, perché da diversi giorni stava cercando di aprire la porta rossa e di lasciare per sempre la casa più famosa d'Italia, ma la vera sorpresa è stata la mancata smentita delle accuse mosse da Delia: di aver avuto momenti intimi con la modella italo-americana.

Delia: 'La nostra storia finisce qui'

Nell'ultimo periodo all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge e Alex Belli erano sempre più vicini, intensificando non solo le dichiarazioni d'amore ma anche i baci. Per questo motivo, ma anche per tanti altri, la moglie di Alex è entrata per l'ultima volta nella casa di Cinecittà, in cui ha avuto l'ultimo confronto davanti alle telecamere con l'attore. La modella era pronta a lasciarlo una volta per tutte, spinta anche dall'ulteriore mancanza di rispetto arrivata nel pomeriggio prima della puntata con l'ennesimo bacio appassionato tra Soleil ed Alex.

"Sono venuta per dirti che mentre ero in treno, ho visto l'ennesima schifezza - ha detto Delia a suo marito e poi ha aggiunto - siccome io ho una dignità, la nostra storia finisce qui".

Poi ha proseguito: "Sei un grande manipolatore, tu non mi meriti, io merito un uomo che mi porta rispetto". Mentre l'attore ha risposto: "Ho sbagliato, ti chiedo scusa, ma ti assicuro che quello che ho vissuto qui è veramente tutto più leggero".

'Mi devi conquistare da zero'

Anche se la modella era entrata per lasciare suo marito, quando ha visto che Alex ha abbandonato il gioco in pochi minuti ha cambiato idea sul loro futuro.

Il conduttore Signorini le ha chiesto se sarebbe tornata a casa insieme all'attore o da sola, Delia ha risposto: "Dobbiamo parlare fuori dalle telecamere, non posso parlare qui di tutto quello che penso". E poi ha chiosato: "Mi deve conquistare da zero, mi deve portare al cielo". Mentre l'opinionista Sonia Bruganelli è rimasta stupita dalla risposta della modella e ha dichiarato: "Io un uomo così non lo prenderei neanche sotto tortura".

Alex risponde con una risata alla domanda su cosa ha fatto sotto le coperte

Ogni volta che è stato chiesto ad Alex e Soleil cosa avevano fatto sotto le coperte, tutti e due rispondevano: ridevamo e scherzavamo. Ma a quanto pare la verità è ben altra. Tra i due protagonisti del Grande fratello Vip 6, ci sarebbe stata un'intimità diversa da quella mostrata dalle telecamere. Prima della squalifica, durante il confronto tra Alex e Delia è venuto fuori un dettaglio che lascia pochi dubbi su cosa sia successo quelle volte quando l'attore e l'influencer si nascondevano sotto le lenzuola. Mentre Sonia Bruganelli stava dando la sua opinione sulla questione, Belli e Duran parlavano a bassa voce e in quel momento è emerso il dettaglio che tutti hanno un pò immaginato, ma solo sua moglie ha avuto il coraggio di evidenzare.

"Quella cosa che hai fatto sotto le coperte l'hanno vista tutti" - ha detto Delia.

" Si è visto"? - ha chiesto l'attore a sua moglie e lei ha risposto: "Si, si vede tutto, ed è una cosa grave". Ma la vera conferma è stata quando Alex è arrivato in studio e il conduttore Signorini ha chiesto all'attore quale era la risposta alle domande ben precise di sua moglie, ovvero che sotto le coperte sono andati oltre. L'ex gieffino non ha potuto difendersi come aveva fatto tutti questi mesi, ma ha solo riso. Una reazione insolita questa dell'attore.