Colpo di scena nella love story infinita tra Belen Rodriguez e il suo ex marito Stefano De Martino. A distanza di circa un anno e mezzo dalla fine della loro relazione, tra i due potrebbe essere tornato di nuovo il sereno. A riportare questo clamoroso retroscena sulla coppia è stato il settimanale "Diva e Donna" che ormai da per certa la crisi tra la showgirl argentina e il giovane Antonino Spinalbese, padre della sua seconda figlia Luna Marì.

Colpo di scena: Belen avrebbe detto addio ad Antonino e spunta di nuovo l'ex marito Stefano

Nel dettaglio, dopo la nascita della bambina, la relazione tra Belen e Antonino si sarebbe incrinata e avrebbe assunto una piega del tutto inaspettata.

I due si sarebbero ritrovati ad affrontare un periodo di crisi, al punto da non farsi più vedere insieme sui social così come accadeva fino a qualche mese fa.

Sebbene Belen abbia smentito la crisi, lei e Antonino non sono apparsi più assieme e per la rivista di Gossip non ci sarebbero dubbi sul fatto che la loro relazione sia giunta al capolinea.

Ipotesi ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e l'ex marito Stefano De Martino

"Belen: colpo di scena. Dopo l'addio ad Antonino, padre di sua figlia, torna con l'ex marito Stefano": è questo il titolo della copertina del settimanale di cronaca rosa che svela così questo retroscena sul ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e il conduttore e ballerino napoletano.

Insomma tra Belen e Stefano ci sarebbe un nuovo ritorno di fiamma in corso e va detto che, questa non è la prima volta, che i due ci riproverebbero, dato che già in passato dopo il loro addio, scelsero di rimettere insieme i cocci della loro relazione sentimentale.

Ma qual è a questo punto la verità dei fatti? Per il momento sia Stefano che Belen non hanno proferito parola su questo clamoroso e inaspettato retroscena portato alla luce dal settimanale "Diva e Donna".

Il nuovo impegno tv di Stefano De Martino: un nuovo show in seconda serata su Rai 2

I due ex coniugi vanno avanti per le loro strade e sono concentrati sui loro nuovi impegni professionali. Stefano De Martino, dal prossimo 28 dicembre, sarà al timone di "Bar Stella", il nuovo programma di seconda serata che sarà trasmesso per quattro settimane su Rai 2.

Un programma dove avrà modo di mettersi in gioco come conduttore, ballerino, intrattenitore e quindi dar prova di essere cresciuto dal punto di vista professionale, dopo che per diversi anni è stato etichettato solo ed esclusivamente come "marito di Belen".

Riuscirà Stefano a convincere il pubblico e la critica con il suo show "Bar Stella" previsto su Rai 2? Agli spettatori da casa spetterà l'ardua sentenza finale.