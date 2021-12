Raffaele è probabilmente il personaggio più iconico di Un posto al sole . Il simpatico portiere di Palazzo Palladini è una presenza costante della soap opera partenopea e funge da "collante" tra tutti i condomini. Nonostante ciò Giordano senior, solo molto raramente risulta essere il vero protagonista di una trama. In particolare, negli ultimi tempi, le poche vicende che lo hanno visto al centro del racconto, sono state perlopiù di sollievo comico.

Ebbene presto questo potrebbe cambiare, poiché su stessa ammissione di Patrizio Rispo, recentemente intervistato dalla rivista Visto, Raffaele presto sarà protagonista di una storyline molto diversa da quelle a cui è abituato il pubblico.

Un posto al sole, il giovane Giordano si scaglia contro suo padre

Nelle puntate natalizie, attualmente in onda, Raffaele è impegnato in una storyline dal sapore più drammatico rispetto al solito. Suo figlio Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) ha infatti incolpato i genitori della separazione tra lui e Clara (Imma Pirone) e ha deciso di boicottare il cenone di Natale. Il povero ne soffrirà molto, ma la sensazione è che, in questo caso, tutto si sistema, dando così la possibilità al portiere di Palazzo Palladini di fare il suo classico brindisi con gli spettatori.

Inoltre, presto il giovane chef si riavvicinerà a Rossella , riportando, probabilmente, un po' di serenità in casa Giordano ma, quanto pare, tutto ciò non sarà destinato a durare a lungo.

Upas, parla Patrizio Rispo: 'Raffaele, spalla di altri personaggi'

In una recente intervista, Patrizio Rispo ha parlato del suo personaggio, sottolineando il fatto che Raf, ultimamente non abbia mai una storyline tutta sua. Queste le sue parole: "Raffaele, in questi ultimi tempi, non ha avuto una vicenda da protagonista, ma ha sempre fatto da spalla agli altri personaggi.

Io amo scoprire cosa gli succederà ogni o giorno, così come i telespettatori."

L'attore ha però confermato che presto le cose cambieranno e che il portiere di Palazzo Palladini sarà al centro di una nuova trama, molto differente dal solito.

Upas: una possibile svolta drammatica in arrivo per Raffaele Giordano

In merito alla trama futura che lo vedrà protagonista, Patrizio Rispo ha aggiunto un interessante rivelazione, queste le sue parole: "Sicuramente in futuro avrà un'altra trama diversa e importante".

I termini "diversa" e importante" suggerire che possa esserci una svolta drammatica per il suo personaggio. Nessuna battaglia di droni con Renato quindi, ma una storyline dalle tinte più cupe. Al momento però non ci sono altri indizi per capire cosa succederà al simpatico portiere, bisognerà quindi attendere le settimane per saperlo