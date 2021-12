Prosegue l'appuntamento con la fiction Blanca, la serie tv del lunedì sera di Rai 1 con protagonista Maria Chiara Giannetta. Le anticipazioni legate alla programmazione della serie televisiva rivelano che questo lunedì 20 dicembre andrà in onda la quinta delle sei puntate della prima stagione. La fiction, quindi, si avvia verso il gran finale e i colpi di scena non mancheranno. Occhi puntati in primis sulle vicende di Ferrando, la quale si ritroverà in serio pericolo di vita.

Gli spoiler della quinta puntata di Blanca del 20 dicembre: Liguori farà i conti col passato

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la quinta puntata di Blanca che andrà in onda lunedì 20 dicembre in prima serata dalle 21.30 circa su Rai 1, rivelano che andrà in onda l'episodio dal titolo "Macchie".

Al centro dell'attenzione ci sarà il caso legato alla scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria: un caso che riaprirà un conto rimasto in sospeso nel passato di Liguori.

Tra i principali responsabili di questa sparizione avvolta nel mistero, vi è il petroliere Piccardo, che ha come avvocato Livia, la mamma di Liguori.

Un caso che, inevitabilmente, riporterà alla luce anche il rapporto contrastato tra i due, rimasto in sospeso.

Qualcuno spia Blanca ma lei non lo sa: anticipazioni quinta puntata del 20 dicembre 2021

E poi ancora, le anticipazioni di questa quinta e penultima puntata di Blanca che sarà in onda lunedì prossimo in prime time su Rai 1, rivelano che la protagonista non saprà di essere in pericolo di vita.

Qualcuno, infatti, sta spiando e tenendo sotto controllo Ferrando anche se lei è del tutto inconsapevole di questa situazione.

C'è questa persona che sta controllando nei minimi dettagli ogni spostamento della protagonista di questa seguitissima fiction e che arriverà a metterne in pericolo la sua incolumità. Cosa succederà a questo punto?

Blanca riuscirà a rendersi conto di questa situazione che rischia di avere delle conseguenze negative? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

La fiction Blanca vince la sfida auditel del prime time e batte il GF Vip 6

Insomma, una quinta puntata di Blanca che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena per questa fiction che sta conquistando il gradimento degli spettatori di Rai 1, con risultati d'ascolto ben al di sopra delle più rosee aspettative.

La media, infatti, risulta essere di oltre cinque milioni di fedelissimi a settimana pari ad uno share che ha toccato anche la soglia del 25% di share.

Numeri importanti che hanno sempre permesso alla fiction con protagonista Maria Chiara Giannetta di vincere la gara auditel del prime time, contro il Grande Fratello Vip.