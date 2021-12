Continua la programmazione pomeridiana de Il Paradiso delle signore 6, in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le puntate inedite della sesta stagione verranno trasmesse fino al 24 dicembre 2021, poi la soap andrà in pausa e riprenderà il 3 gennaio 2022.

Le anticipazioni dal 20 al 24 dicembre 2021 rivelano che tutti i personaggi si prepareranno al cenone della vigilia di Natale, ma non mancheranno i colpi di scena, specialmente a casa Colombo e a Villa Guarnieri. Anche Salvatore sarà al centro di una sorprendente svolta con Anna.

Adelaide stupisce Ludovica e Marcello: Il Paradiso delle signore, 20-24 dicembre 2021

Le vicende di Vittorio Conti e di tutti i personaggi de Il Paradiso delle signore 6 continueranno a sorprendere il pubblico anche nell'ultima settimana di programmazione dell'anno. In particolare, nelle puntate in onda da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre 2021 Agnese (Antonella Attili) e Armando (Pietro Genuardi) saranno sempre più vicini, mentre Salvatore (Emanuel Caserio) cercherà di riappacificarsi con Anna (Giulia Vecchio). L'ex Venere, però, non sembrerà intenzionata a riavvicinarsi al giovane. Nel frattempo, Adelaide (Vanessa Gravina) inizierà a sentirsi triste per la lontananza delle persone a lei più care e farà un gesto inaspettato nei confronti di Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 al 24 dicembre 2021: Ezio vuole chiedere a Veronica di sposarlo

Nel blocco di puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda su Rai 1 fino al 24 dicembre 2021 Armando e Agnese, spinti dal desiderio di trascorrere insieme il Natale, decideranno di parlarne prima con Salvatore e Tina (Neva Leoni).

Nel frattempo tutti i personaggi della soap penseranno a come trascorrere la vigilia: Irene (Francesca Del Fa) avrà intenzione di organizzare una cena a casa, Ezio (Massimo Poggio) vorrà fare la proposta di matrimonio a Veronica (Valentina Bartolo), Adelaide inviterà Ludovica e Marcello a Villa Guarnieri. Intanto, Dora (Mariavittoria Cozzella) troverà il coraggio di chiedere a Nino (Luca Grispini) di unirsi alla cena organizzata dalle ragazze.

I due, inoltre, si scambieranno il primo bacio. Nel frattempo al grande magazzino, quest'anno sarà Armando a vestire i panni di Babbo Natale.

Gloria trascorre la vigilia con le Veneri: Il Paradiso delle signore 6, trame 20-24 dicembre 2021

Come è stato già anticipato, nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda nella settimana del 20-24 dicembre 2021 Ezio sarà intenzionato a chiedere a Veronica di sposarlo. Per fare questo, però, dovrà prima mettere fine al suo matrimonio con Gloria (Lara Komar) e chiederà a quest'ultima il suo certificato di morte. L'uomo farà la proposta alla compagna durante la Vigilia. Vittorio (Alessandro Tersigni), intanto, accetterà di trascorrere il Natale con Beatrice (Caterina Bertone).

Nel frattempo, Salvatore non si darà per vinto e cercherà di fare breccia nel cuore di Anna facendo un regalo alla piccola Irene. A casa Amato sarà tutto pronto per la cena della Vigilia a cui parteciperà anche Ferraris. Intanto, Gloria non trascorrerà da sola la serata e accetterà l'invito delle Veneri.