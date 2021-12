Manila Nazzaro scoppia in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip e annuncia di dover lasciare il cast del reality show Mediaset. In queste ultime ore, i concorrenti protagonisti di questa sesta edizione del Reality Show condotto da Alfonso Signorini, hanno avuto un po' di tempo a disposizione per riflettere sul da farsi, dopo che il conduttore ha svelato loro la notizia del prolungamento di quest'anno. Tutti hanno avuto modo di parlare e mettersi in contatto con i familiari prima di prendere la scelta finale e tra questi vi è anche Manila, che sembra essere intenzionata a lasciare.

Lacrime per Manila Nazzaro che lascia il Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip, Signorini ha scelto di svelare ai concorrenti la nuova vera data della finalissima di questa edizione, fissata per il 14 marzo 2022.

Non tutti hanno fatto i salti di gioia anche se, il conduttore, ha comunque dato la possibilità ai vipponi di prendersi un po' di tempo per riflettere e decidere se accettare o meno questa proposta.

In questi ultimi giorni i vari concorrenti del reality show hanno avuto la possibilità di mettersi in contatto con i loro cari e di sentirli al telefono per poter decidere in tranquillità se accettare o meno.

'Vi devo salutare', ammette Manila in lacrime svelando il suo addio

Manila Nazzaro, fin dal primo momento, ha avuto dei dubbi in merito al prolungamento di questo GF Vip e in più occasioni ha ammesso di non sapere cosa fare.

Il colpo di scena è arrivato nel pomeriggio del 12 dicembre quando l'ex Miss Italia dopo aver chiamato i suoi familiari in confessionale, è uscita in lacrime.

"Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare", ha ammesso Manila in lacrime mentre annunciava ai concorrenti il suo addio al Grande Fratello Vip che avverrà nel corso della puntata serale del 13 dicembre.

Aldo Montano sull'addio di Manila Nazzaro al GF Vip parla di una 'telefonata particolare'

Nazzaro, però, non si è spinta oltre sui motivi di questa scelta definitiva che la porterebbe a dire addio al cast del reality show.

Per il momento non può sbilanciarsi e quindi dire di più anche se, qualche minuto più tardi ci ha pensato Aldo Montano a far capire in parte la situazione.

"Eh ha ricevuto una telefonata un po' particolare. Adesso però non ne può parlare", ha svelato il campione olimpico che ha così fatto capire cosa è successo nel confessionale, al punto che Manila ha scelto di lasciare la casa del GF Vip.

Sul web e sui social non sono mancate le ipotesi e qualcuno ipotizza che, dietro questa decisione di Manila, possano esserci dei dissapori con il suo ex marito, circa la gestione dei figli che hanno insieme.