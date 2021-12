Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e, questo lunedì 13 dicembre, in prime time su Canale 5 andrà in onda una nuova attesissima puntata. Le anticipazioni sul reality show Mediaset rivelano che per i concorrenti in gara è giunto il momento di prendere una decisione definitiva dopo aver scoperto la notizia del prolungamento di questa edizione. Per i vipponi scelti da Signorini quest'anno arriverà la "prova del 9" e qualcuno potrebbe spiazzare annunciando il suo addio definitivo alla casa, tra cui Aldo Montano.

Anticipazioni Grande Fratello Vip del 13 dicembre: Signorini scopre chi lascia e chi no

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti questa nuova puntata serale del Grande Fratello Vip di lunedì 13 dicembre, rivelano che per i concorrenti arriverà il momento della scelta finale.

Questo weekend hanno avuto modo di riflettere e ragionare dopo che Signorini ha svelato loro che Mediaset ha scelto di prolungare questa sesta edizione fino al prossimo marzo 2022.

Una notizia che, da un lato ha reso felici i concorrenti, i quali sono stati informati del buon successo che sta ottenendo questa edizione.

Dall'altro lato, però, c'è chi ha storto il naso dato che questa sesta edizione è stata prolungata di ben tre mesi rispetto alla data della finale prevista inizialmente.

Aldo Montano vicino all'addio dalla casa del Grande Fratello Vip

Sta di fatto che, le anticipazioni di questa nuova puntata del GF Vip 6, rivelano che i vipponi dovranno comunicare a Signorini la loro decisione finale.

Tra quelli che rischiano seriamente di abbandonare il programma vi è il campione olimpico Aldo Montano che, in questi giorni, ha più volte ribadito di voler uscire dalla casa prima di Natale, così da potersi ricongiungere con la famiglia e riprendere in mano anche gli allenamenti sportivi.

Aldo, infatti, ha sottolineato a chiare lettere che il suo futuro professionale non ha a che fare con la tv, motivo per il quale intende ritornare di nuovo alla sua vita di sempre, fatta di allenamenti e preparazione sportiva.

Manuel e Manila vicini all'addio: anticipazioni Grande Fratello Vip di lunedì 13 dicembre

Tra i concorrenti in bilico e pronti a lasciare la casa del Grande Fratello Vip lunedì 13 dicembre, ci sarebbero anche Manuel Bortuzzo e Katia Ricciarelli.

Anche in questo caso i due non hanno nascosto i loro dubbi circa l'idea del prolungamento, motivo per il quale potrebbero dire addio a questa avventura.

Occhi puntati anche su Manila Nazzaro: dopo aver ricevuto una chiamata dai suoi familiari, l'ex Miss Italia ha ammesso di dover dire addio al GF Vip durante la puntata di lunedì 13 dicembre.