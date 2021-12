Prosegue l'appuntamento con Blanca, la Serie TV poliziesca con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno che, in queste settimane di messa in onda su Rai 1, ha registrato degli ottimi risultati dal punto di vista Auditel. La prima stagione sta per giungere verso il gran finale e i colpi di scena non mancheranno nel corso della sesta e ultima puntata, nella quale a rischio sarà ancora una volta l'incolumità della giovane Ferrando.

Cambio programmazione per Blanca: ultima puntata martedì 21 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il finale di Blanca rivelano che la fiction subirà delle modifiche legate alla programmazione in prima serata.

Lunedì 20 dicembre andrà in onda la quinta puntata della prima stagione, mentre martedì 21 dicembre sarà già trasmessa la sesta e ultima puntata in prima visione assoluta.

Le anticipazioni riguardanti quest'ultima puntata di Blanca in programma martedì sera su Rai 1, rivelano che la Ferrando si ritroverà ad indagare su un nuovo caso che le interessa molto da vicino.

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Blanca: Ferrando si ritrova in pericolo

Al centro dell'attenzione, infatti, vi è Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che Blanca aveva indicato come l'assassino di sua sorella.

La situazione per la giovane Ferrando non sarà affatto delle migliori: le anticipazioni dell'ultima puntata di martedì 21 dicembre, rivelano che la salute di Blanca sarà sempre più compromessa e si ritroverà a fare i conti con un nuovo pericolo che rischia di compromettere la sua incolumità.

Blanca, seppur in maniera del tutto inconsapevole, si avvicinerà ad una trappola a dir poco pericolosa, che ormai la attende da svariato tempo.

Insomma un doppio appuntamento speciale per Blanca che chiuderà i battenti con la sesta e ultima puntata che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena.

La Rai non si è ancora espressa sul futuro di Blanca 2

Un finale decisamente da non perdere per gli oltre cinque milioni di spettatori che in queste settimane hanno avuto modo di assistere alle varie vicende di Blanca e che adesso attendono di scoprire come si chiuderà questa stagione.

Resta da capire anche quello che sarà il futuro della serie tv con Maria Chiara Giannetta, dato che la Rai non si è ancora espressa su quella che sarà la seconda stagione.

Tuttavia, visti gli ottimi risultati d'ascolto ottenuti in queste settimane, non si esclude che la fiction possa essere riconfermata nel palinsesto della rete ammiraglia Rai, diventando così uno dei prodotti di punta della programmazione.