Soleil Sorge e Sophie Codegoni continuano ad essere protagoniste del Grande Fratello Vip. Subito dopo la puntata serale del 17 dicembre, le due ex protagoniste di Uomini e donne si sono ritrovate a commentare l'ingresso in casa di Alessandro Basciano, il nuovo arrivato di questa sesta edizione del reality show Mediaset, proveniente sempre dal mondo della trasmissione di Maria De Filippi. Le due ragazze hanno provato a "negare" l'interesse nei confronti del giovane Alessandro ma, alla fine, hanno ammesso che la sua presenza non passerà inosservata in casa.

Alessandro Basciano, ex U&D, è il nuovo concorrente del GF Vip: accolto da Soleil e Sophie

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del GF Vip trasmessa su Canale 5, Alfonso Signorini ha accolto in casa il giovane Alessandro Basciano, noto al pubblico di Uomini e donne per essere stato un corteggiatore delle passate edizioni ma anche per la sua partecipazione a Temptation Island nelle vesti di tentatore.

A fare gli onori di casa nel momento in cui Alessandro ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà, vi erano Soleil e Sophie che nei giorni scorsi, avevano proprio chiesto alla produzione del reality show Mediaset, di far entrare in casa dei nuovi "bellocci".

Ebbene, le due gieffine sono state accontentate dato che Alessandro non è passato affatto inosservato per la sua bellezza e il suo fisico scolpito.

Dopo la puntata del GF Vip, Soleil e Sophie commentano il nuovo arrivato Alessandro

Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6, Soleil e Sophie si sono ritrovate a commentare in giardino l'ingresso del nuovo concorrente di questa edizione e, in un primo momento, hanno provato a "negare" il loro interesse nei confronti di Alessandro.

"Da parte mia non c'è un minimo interesse", ha ammesso Soleil mentre Sophie ha ribattuto dopo la puntata: "Ma nemmeno da parte mia".

Tuttavia, guardandosi negli occhi, le due ragazze sono scoppiate e ridere ed hanno ammesso entrambe di mentire dato che era innegabile un certo interesse nei confronti della new entry di questa edizione.

'Mentiamo sapendo di mentire', ammette Sophie parlando con Soleil del nuovo arrivato al GF Vip

"Che false", ha esclamato Soleil Sorge che si è lasciata andare ad una fragorosa risata assieme alla sua amica Sophie.

"Mentiamo sapendo di mentire", ha aggiunto Sophie Codegoni e insieme poi hanno immaginato quelli che saranno i momenti imperdibili delle prossime giornate, tra cui le "docce" di Alessandro Basciano che sicuramente infiammeranno gli animi all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Chi delle due gieffine riuscirà a conquistare il cuore di Alessandro? Lo scopriremo nel corso delle prossime giornate.