Cambio programmazione per le reti Mediaset previsto nelle prossime giornate di festività natalizie. Le anticipazioni riguardanti il palinsesto della rete ammiraglia, rivelano che le novità riguarderanno in primis Amici 21 e Uomini e donne, e due seguitissime trasmissioni del daytime condotte da Maria De Filippi, che osserveranno un periodo di stop dalla consueta programmazione in attesa di tornare in onda come di consueto da gennaio 2022.

Amici 21, salta la puntata del 26 dicembre: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il cambio programmazione Mediaset rivelano che Amici 21 non andrà in onda questa domenica 26 dicembre.

Gli spettatori e fan del talent show che eventualmente, alle ore 14 si collegheranno su Canale 5, sperando di assistere a una nuova puntata del talent show resteranno delusi nel momento in cui scopriranno che a quell'ora ci sarà l'appuntamento con le soap opera Beautiful e Una Vita, ma non quello con Amici. La trasmissione andrà infatti in pausa per qualche settimana, in attesa poi di ritornare in onda di nuovo a partire dal mese di gennaio.

Intanto, però, la giornata del 25 dicembre sarà visibile uno speciale natalizio di Amici 21 sul sito web Witty Tv, dove i vari allievi del talent risponderanno alle domande dei loro tantissimi fan e sostenitori.

Uomini e donne, cambio programmazione per le feste natalizie

Cambio programmazione previsto anche per Uomini e donne: la trasmissione del pomeriggio di Canale 5 osserverà un lungo periodo di stop dettato sempre dal periodo delle festività natalizie. La messa in onda, infatti, risulta sospesa fino a metà gennaio 2022, quando poi riprenderà la consueta programmazione nel daytime della rete ammiraglia, come sempre alle ore 14:45 circa.

Anche per il talk show Verissimo, condotto con successo da Silvia Toffanin è in previsto un nuovo cambio programmazione, dato che la trasmissione del weekend non andrà in onda questo sabato 25 e domenica 26 dicembre.

Stop per Verissimo, prosegue Pomeriggio 5 (senza Barbara d'Urso): le novità della programmazione Mediaset

La padrona di casa, durante l'ultimo appuntamento andato in onda su Canale 5, ha dato appuntamento al suo pubblico direttamente al prossimo gennaio 2022, quando riprenderà la consueta messa in onda televisiva che accompagnerà il pubblico sempre per tutto il weekend, con la doppia puntata prevista al sabato e alla domenica.

Per tutto il periodo delle feste, invece, non si fermerà la messa in onda di Mattino 5 condotto da Francesco Vecchi così come al pomeriggio proseguirà l'appuntamento con Pomeriggio 5 condotto da Simona Branchetti che ha preso il posto di Barbara d'Urso.