Novità in arrivo per la programmazione Mediaset durante il periodo del Natale 2021. Le anticipazioni rivelano che ci saranno delle modifiche di palinsesto legate in primis alla messa in onda di alcuni appuntamenti del daytime come nel caso di Amici 21 e Uomini e donne. Cambiamenti anche per la messa in onda del Grande Fratello Vip 6, dato che durante il periodo delle feste natalizie, il reality show perderà la doppia puntata in prima serata.

Stop per Uomini e donne e Amici 21: cambio programmazione Mediaset Natale 2021

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il periodo di Natale riguarderà le trasmissioni di Maria De Filippi che subiranno uno stop verso fine dicembre 2021.

Al momento, infatti, la messa in onda di Amici 21 è in programma fino al prossimo 19 dicembre come sempre nel daytime della rete ammiraglia Mediaset.

Dopodiché ci sarà uno stop per la trasmissione di Maria De Filippi che non sarà trasmessa durante le settimane natalizie, ma tornerà in onda regolarmente a partire dal mese di gennaio 2022.

Stessa situazione anche per Uomini e donne: il dating show dei sentimenti sarà in pausa a partire da metà/fine dicembre per la sosta natalizia, salvo poi ritornare in onda a partire da gennaio, con le nuove puntate inedite incentrate come sempre sulle vicende di dame, cavalieri e tronisti.

Mattino 5 e Pomeriggio 5 vanno avanti anche durante il periodo natalizio

Il cambio programmazione Mediaset per Natale 2021, invece, non riguarderà la messa in onda di Mattino 5 e Pomeriggio 5: i due talk show di informazione saranno regolarmente in onda durante il periodo delle feste.

Per quanto riguarda Mattino 5 al timone ci sarà soltanto il giornalista Francesco Vecchi mentre a Pomeriggio 5 arriverà Simona Branchetti, volto noto del Tg 5.

Stessa situazione anche per Striscia la notizia: il tg satirico ideato da Antonio Ricci, sarà regolarmente in onda durante il periodo delle feste natalizie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Grande Fratello Vip perde la doppia puntata in prime time: cambio programmazione Mediaset Natale

Novità in vista anche per la programmazione del Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, perderà la doppia puntata serale durante il periodo delle festività natalizie.

Venerdì 24 e 31 dicembre, infatti, non sono previsti gli appuntamenti in prime time con il GF Vip: il reality show sarà sostituito da due concerti speciali che saranno condotti da Federica Panicucci.

Tuttavia, la doppia puntata serale del GF Vip 6 tornerà in onda di nuovo da gennaio anche se, il reality di Signorini perderà la serata del venerdì e si trasferirà al giovedì sera.