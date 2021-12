Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, da lunedì 27 a venerdì 31 dicembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Seyfi andrà a casa di Eda per prendere lo spazzolino di Kiraz e farà un test genetico. Le cose però non andranno come previsto, in quanto l'oggetto non sarà della bambina. Poco dopo però, Engin e Aydan otterranno una ciocca di capelli della piccola e riusciranno ad avere il test genetico, ma nel frattempo, Eda avrà già raccontato tutta la verità a Serkan, cioè che Kiraz è figlia loro.

La giovane protagonista però dopo la rivelazione sarà molto in ansia di sapere se l'architetto riconoscerà o meno la bambina come sua figlia.

Eda dirà a Serkan che Kiraz è figlia loro

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Burak proporrà a Eda di andare a vivere in una casa di sua proprietà con sua figlia, fino al momento in cui Serkan non avrà fatto il suo ritorno a Istanbul.

Nel frattempo Seyfi preleverà a casa della giovane protagonista, uno spazzolino in quanto vorrà un test genetico per vedere se Kiraz è figlia a Serkan. La donna prenderà in prestito l'oggetto pensando che fosse di proprietà della bambina, ma in realtà non lo sarà e infatti, le cose non andranno come previsto.

Intanto, Engin e Aydan, riusciranno a impossessarsi di una ciocca di capelli di Kiraz e riusciranno finalmente ad ottenere i risultati del test genetico. Allo stesso tempo però, Eda si sarà decisa a rivelare a Serkan che Kiraz è figlia loro.

Eda sarà in ansia di sapere se Serkan riconoscerà o meno Kiraz come sua figlia

Successivamente, Aydan una volta scoperta la verità, vorrebbe andare a prendere la piccola per tenerle tra le sue braccia e portarla a conoscere tutta la sua famiglia, ma Engin e Seyfi glielo impediranno.

Intanto, Melek e Ayfer saranno molto preoccupate per Eda e per tutta la situazione che starà vivendo, però queste ultime saranno ignare del fatto che la giovane protagonista avrà già raccontato tutta la verità a Serkan, riguardo la figlia.

Infine, Eda sarà molto in ansia perché non vede l'ora di sapere se Serkan riconoscerà o meno Kiraz come sua figlia dopo la grande rivelazione fatta dalla ragazza.

Infatti, l'uomo resterà senza parole di fronte a questa rivelazione e ora Yildiz sarà in attesa di sapere una risposta dall'uomo. Nel mentre, Melek non avrà dubbi sul fatto che Bolat si prenderà le sue responsabilità e riconoscerà KIraz come figlia sua. Invece, Ayfer preferirà preparare la nipote al peggio, in modo tale che se Bolat non dovesse riconoscere la bambina, la donna sia più o meno già preparata.