Cambio programmazione in arrivo per Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che non sarà in onda per tutto il mese di dicembre su Canale 5. Come è già accaduto anche con le edizioni precedenti, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi osserverà un turno di riposo in vista del periodo natalizio. L'appuntamento poi, tornerà in onda nuovamente a partire da gennaio 2022, come sempre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Cambio programmazione Uomini e donne su Canale 5: ecco quando parte lo stop natalizio

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, l'attuale edizione di Uomini e donne andrà in onda fino al prossimo mercoledì 22 dicembre.

È questa la data in cui sarà trasmessa l'ultima puntata dell'anno della popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che, tutti i giorni, appassiona una media di circa tre milioni di fedelissimi spettatori al giorno raggiungendo anche punte del 24% di share.

A partire da giovedì 23 dicembre, quindi, comincerà lo stop natalizio di Uomini e donne: la trasmissione non sarà trasmessa per un po' di settimane.

Il ritorno di Uomini e donne su Canale 5 previsto a gennaio 2022

Al momento, infatti, l'idea è quella di riportare in onda la trasmissione di Maria De Filippi a partire da lunedì 10 gennaio 2022, come sempre nella fascia oraria del primo pomeriggio di Canale 5.

Tuttavia, non si escludono possibili cambi di programmazione dell'ultimo minuto e quindi un conseguente ritorno "anticipato" della trasmissione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In attesa di scoprire la programmazione definitiva legata al ritorno in video di Uomini e donne dopo la pausa natalizia di fine dicembre, le anticipazioni sulle prossime puntate del programma rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende della tronista Andrea Nicole, la quale si ritroverà al centro delle polemiche in studio.

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne: Andrea Nicole sotto accusa per la scelta finale

Il motivo? Nicole rivelerà di essere visti di nascosto con il corteggiatore Ciprian e di aver trascorso con lui una notte di passione, che l'ha portata a fare la fatidica scelta finale fuori dallo studio di Uomini e donne.

La tronista verrà accusata di aver ingannato la redazione del programma, dato che non ha avvertito subito gli autori quando c'è stato questo incontro col corteggiatore, ma ha preferito tenersi per se tutta la vicenda.

Ecco allora che in studio scoppierà il putiferio contro Andrea Nicole, la quale si ritroverà a fare i conti con il pesantissimo attacco da parte di Gianni Sperti, che non eviterà neppure degli insulti nei confronti della tronista.