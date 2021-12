Alex Belli è uno degli ex concorrenti più chiacchierati del GFVip 6. In un’intervista rilasciata al settimanale NuovoTv, Scopel, ex fidanzata dell’attore, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Scendendo nel dettaglio, la ragazza ha raccontato di avere dato il nome d’arte al 38enne parmense. Inoltre, ha spiegato come Alex riusciva a portare a termine i suoi tradimenti.

Le dichiarazioni della ex

Scopel si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo per avere partecipato a Uomini e donne: la ragazza aveva corteggiato Giovanni Conversano.

Tuttavia, non tutti sanno che la giovane ha avuto una relazione anche con Alex Belli. A quanto pare, tra i due la liaison non è finita nel migliore dei modi. L’ex volto del dating show di Maria De Filippi sembra avere ancora il dente avvelenato nei confronti del suo ex compagno.

La donna ha esordito: “Il nome d’arte gliel’ho dato io”. Come riferito dalla diretta interessata, il vero nome dell’ex gieffino è Alessandro Gabelli. Dunque, sarebbe stato troppo lungo per sfondare nel mondo dello spettacolo: “Ho creato un mostro”. In merito alla relazione avuta con Alex, la ragazza ha confidato di essere stata tradita dopo i primi anni trascorsi al fianco dell’attore. A proposito dei tradimenti subiti da Belli, la diretta interessata ha reso noto come avvenivano: “Lui salvava i numeri delle ragazze con nomi da uomo”.

Una volta, però, sul cellulare del parmense è arrivato un messaggio “spinto” da un ragazzo salvato come “Fra di Roma”. Tale accaduto avrebbe insospettito Scopel, tanto da scoprire la verità sui ripetuti tradimenti.

Scopel sarebbe stata anche l’amante di Belli

Ma non è tutto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere di essere stata anche l’amante di Alex Belli: “Ha tradito Katarina (Raniakova) con me”.

Scopel ha spiegato di avere ceduto, dopo essere stata ripetutamente cercata dall’attore. Sebbene si sia sempre rifiutata, una volta si è lasciata andare. Nel momento in cui i due stavano insieme, la moglie di Alex avrebbe continuato a chiamarlo al cellulare. Compresa la situazione, Scopel avrebbe deciso di chiudere definitivamente con Belli.

La presunta bufala sul curriculum

Prima di concludere l’intervista Scopel ha rivelato un altro presunto retroscena sul curriculum di Alex Belli. Stando a quanto riferito dalla donna, il parmense avrebbe copiato il suo curriculum di lavoro inserendo di avere studiato al Centro Teatro Attivo. Non ci sarebbe nulla di male, se non che Belli non avrebbe mai frequentato quella scuola.

Al momento il diretto interessato ha preferito non replicare, ma non è escluso che decida di fornire la sua versione dei fatti.