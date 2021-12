Can Yaman e Diletta Leotta si sono detti addio definitivamente e, in queste ultime settimane, entrambi sono tornati al centro del Gossip per le loro vite sentimentali. In particolar modo, per Can si è parlato di un presunto flirt in corso con l'attrice Francesca Chillemi, con la quale sta condividendo l'avventura sul set della fiction "Viola come il mare", mentre per Diletta si parla di un flirt con il giovane modello Giacomo Cavalli.

Dopo l'addio, Can Yaman e Diletta voltano pagina

Nel dettaglio, dopo l'addio ufficiale tra Can e Diletta, lei ha scelto di raccontare la verità sulla fine di questo amore e lo ha fatto raccontandosi nel salotto di Silvia Toffanin.

Lui, invece, ha scelto di perseguire la strada del silenzio e lo ha fatto concentrandosi solo sul suo aspetto lavorativo ma, anche in questo caso, non sono mancati i gossip.

Can, infatti, si è ritrovato sulle prime pagine dei settimanali per un presunto flirt in corso con la sua collega Francesca Chillemi.

I due sono stati paparazzati, qualche settimana fa, mentre uscivano dall'abitazione dell'attrice, probabilmente dopo che avevano trascorso del tempo insieme, da soli.

Le voci di flirt tra Can Yaman e l'attrice Francesca Chillemi

Il gossip è subito esploso, complice anche il fatto che Francesca abbia un compagno da diverso tempo e quindi in tanti si sono chiesti quale fosse la verità dei fatti.

Al momento, però, i due diretti interessati hanno scelto di tacere e di non commentare queste chicche di gossip che li riguardano, andando avanti ognuno per la loro strada.

Un periodo decisamente ricco di impegni per l'attore che, oltre a dedicarsi alle riprese di Viola come il mare, ha ripreso gli allenamenti in vista delle riprese di Sandokan, la serie evento che lo vedrà protagonista nei panni della "tigre della Malesia".

Al tempo stesso, poi, Can è impegnato anche con il lancio della sua prima autobiografia dove per la prima volta, si racconterà a 360 gradi e senza filtri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nuovo amore per Diletta Leotta dopo Can: ecco chi sarebbe

Per quanto riguarda, invece, le novità legate alla sfera sentimentale di Diletta Leotta, le ultimissime di gossip arrivano dalle pagine del settimanale "Diva e Donna".

A quanto pare, infatti, anche la conduttrice sportiva sarebbe riuscita a voltare pagina in maniera definitiva e lo avrebbe fatto con il modello Giacomo Cavalli.

"Nuovo amore per Diletta Leotta. È Giacomo Cavalli e fa il modello: con lui dimentica Can Yaman", scrive la rivista di gossip che dà quasi per certa la nuova relazione della conduttrice volto simbolo di Dazn. Anche in questo caso, però, Diletta preferisce non pronunciarsi e per il momento non si hanno conferme sulla nuova relazione.