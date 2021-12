Dopo che Armando Incarnato ha puntato il dito contro molti protagonisti di U&D, sui social network hanno ripreso a circolare insistenti voci sul suo conto. Deianira Marzano, ad esempio, si è fatta portavoce di un bel po' di segnalazioni di utenti che sostengono che il cavaliere frequenterebbe ancora e in modo piuttosto assiduo Janet, la ragazza con la quale si dice abbia tutt'ora una storia d'amore segreta. In rete, inoltre, circolano foto che il napoletano si sarebbe fatto all'interno del negozio di parrucchieri che gestisce la sua ex fidanzata.

Dubbi sulla sincerità del protagonista di U&D

La puntata di U&D che è andata in onda mercoledì 1° dicembre, ha avuto tra i suoi protagonisti Armando. Il napoletano, accodandosi all'amica Gemma Galgani, è intervenuto per chiedere che Isabella lasci il programma visto che ormai fa coppia fissa con Fabio.

Indispettita dalla richiesta di Incarnato, Tina Cipollari ha reagito con rabbia ricordando al diretto interessato che lui e altri veterani del cast hanno vissuto situazioni analoghe senza mai essere messi alla porta da nessuno.

Nel bisticciare con cavaliere, l'opinionista Mediaset ha sottolineato quanto sia scorretto nei confronti di molti colleghi, come quando ha messo in dubbio Marcello dicendo che avrebbe una relazione fuori dagli studi tv.

"Sono anni che mi scrivono persone per dirmi che tu sei fidanzato con una ragazza cubana", ha tuonato la bionda vamp trovando il supporto di Gianni e del pubblico presente.

Le chiacchiere social dopo la puntata di U&D

A sostenere Tina nella pesante critica che ha rivolto ad Armando, sono stati tanti spettatori di U&D, ovvero quelli che dicono di essere in possesso di informazioni interessanti sulla vita dell'uomo lontano dalle telecamere.

A Deianira Marzano, infatti, lo scorso 1 dicembre sono arrivate parecchie segnalazioni sul privato di Incarnato, in particolare sul rapporto che porterebbe avanti da anni con una giovane con la quale ha fatto coppia in passato.

"Lui parla di questa ragazza come la sua fidanzata", inizia così il messaggio di un follower anonimo che l'influencer ha condiviso nelle sue Instagram stories.

"Lei lavora nel suo negozio di parrucchiere", si legge ancora sul web in merito ad una persona che qualche tempo fa si è mostrata su Canale 5 per fare chiarezza sul suo legame con il cavaliere del Trono Over.

Janet, la ragazza cubana che Armando ha amato anni fa, ha partecipato ad una puntata di Uomini e donne per smentire le voci che la volevano ancora legata all'ex, ma neppure quell'intervento è servito a mettere fine alle chiacchiere sul loro conto.

Le accuse agli altri membri del cast di U&D

Deianira ha anche condiviso un collage di foto che dimostrerebbero il rapporto che Armando continua ad avere con la ragazza che tanti etichettano come la sua fidanzata.

"Va a farsi le trecce al suo negozio, che coincidenza", ha commentato l'influencer Marzano che, esattamente come Tina, non crede alla buonafede del cavaliere e alla sfortuna che dice di avere in amore da oltre quattro anni.

In barba alle accuse che molti gli stanno facendo, Incarnato non smette di indagare nelle vite dei colleghi di parterre: l'ultimo ad essere stato preso di mira è Marcello. L'ex di Ida è stato messo in dubbio sin dall'inizio, anche quando ultimamente ha detto di voler lasciare il Trono Over di U&D per viverel'interesse che prova per una persona esterna al cast.

Armando è certo del fatto che Messina abbia sempre avuto una donna fuori dagli studi ad aspettarlo, e ha cercato di dimostrarlo con prove che quasi nessuno ha preso in considerazione in quanto poco credibili.