Una nuova polemica ha investito nelle ultime ore la casa del Grande Fratello Vip. Sui social, infatti, ha destato scalpore una frase pronunciata mercoledì 1 dicembre, da Katia Ricciarelli. La soprano, parlando con Manila Nazzaro e Soleil Sorge, si è infatti chiesta se Biagio D'Anelli (entrato nella casa durante l'ultima puntata serale del reality) fosse "normale o gay".

Ricciarelli si è augurata che Biagio non sia gay: 'Sennò ci perdiamo tutti gli uomini qua'

Il tutto è avvenuto quando le tre concorrenti si trovavano a discutere all'interno di una delle camere presenti nella casa.

Biagio, infatti, avrebbe dovuto dormire la notte nella stanza dove dormono anche Alex Belli e Soleil. Nella stanza è presente un letto a quattro piazze, insufficiente secondo Manila Nazzaro a ospitare in maniera agevola anche Biagio e Giacomo Urtis, anche lui entrato da pochi giorni nel programma. Della stessa opinione anche Ricciarelli, che ha dato ragione alla sua coinquilina: "Speriamo che non ci entrino, sennò ci perdiamo tutti gli uomini qua". A tale frase, che aveva chiaramente un intento goliardico, ha risposto ironicamente Soleil, che ha sottolineato come Giacomo "se li cattura tutti". A questo punto, lo scivolone: Katia, infatti, si è rivolta parlando sottovoce alle altre due concorrenti, chiedendo loro se Biagio "fosse normale o gay".

La cantante si era già resa protagonista di uno scivolone simile nelle scorse settimane

Come si evince dal video, le parole della Ricciarelli hanno messo non poco in imbarazzo Soleil e Manila. L'ex Miss Italia, in particolare, ha risposto chiedendo alla cantante cosa stesse intendendo, per poi rispondere con un "non penso" ai dubbi della soprano.

Katia ha dunque proseguito, augurandosi che Biagio non sia omosessuale: "Spero di no, sennò ci perdiamo tutti gli uomini per strada qua". A queste parole, le altre due concorrenti hanno risposto con una risata, senza dunque far notare alla loro collega concorrente lo scivolone.

Le parole di Ricciarelli hanno scatenato la polemica sui social.

Un utente di Twitter, ad esempio, ha sottolineato come "gay e normale siano la stessa cosa", accusando la concorrente di essere "ignorante". Un altro utente, si è invece detto convinto del fatto che "tutto verrà insabbiato perché tanto si parla della Ricciarelli". Al momento, non è dato sapere se Alfonso Signorini o la produzione prenderanno provvedimenti. Ciò che è certo, intanto, è che non è la prima volta che Katia finisce tra le polemiche social per dichiarazioni quantomeno infelici sugli omossesuali. Nelle scorse settimane la soprano aveva definito "da f..." gli occhiali di Tommaso Eletti e "da r...." le camicie floreali di Alex Belli. Inoltre, quando Giucas Casella ammise di aver avuto esperienze con uomini, si era chiesto se l'illusionista fosse "normale".