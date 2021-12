La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta, ormai naufragata, continua a essere al centro del Gossip e delle polemiche. A distanza ormai di qualche mese dalla fine di questa relazione, annunciata in televisione dalla conduttrice stessa, i due continuano a essere protagonisti della cronaca rosa e questa volta, a svelare un retroscena sulla coppia, ci ha pensato la giornalista Paola Ferrari, che non ha perso occasione per tornare a punzecchiare la conduttrice volto simbolo di Dazn.

L'addio tra Can Yaman e Diletta Leotta: nuovi dubbi sulla coppia

Nel dettaglio, la love story tra Can e Diletta è stato uno degli argomenti più dibattuti di questa estate 2021.

I due, per diversi mesi, sono stati al centro dell'attenzione complici i dubbi che la loro relazione era stata in grado di attirare.

Fin dal primo momento ci sono stati un po' di sospetti su questo amore e la "paura maggiore" era quella che fosse tutto studiato a tavolino per restare sulla cresta dell'onda.

Una versione dei fatti che è sempre stata smentita dalla conduttrice sportiva, la quale in una serie di interviste ha rigettato al mittente le accuse e i sospetti che venivano posti sul loro amore, ribadendo a chiare lettere che quello con Can fosse un amore sincero e autentico.

Retroscena di Paola Ferrari su Can e Diletta

Eppure, anche adesso che questa relazione è giunta al capolinea, i sospetti non mancano mai e in queste ultime ore a svelare dei retroscena sulla coppia Can-Diletta è stata la giornalista e conduttrice televisiva Paola Ferrari.

In una recente intervista rilasciata al talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Ferrari non ha esitato a lanciare l'ennesima frecciatina nei confronti della coppia del gossip di questa estate. In particolar modo, Paola Ferrari ha ammesso di non aver mai creduto in questa relazione. Il motivo? Era a conoscenza del fatto che Diletta fosse impegnata sentimentalmente con un'altra persona.

I dubbi di Ferrari e il silenzio di Can e Diletta Leotta

"Non ci credo, perché sono a conoscenza di una sua passione importante per un'altra persona, ma fa bene a divertirsi", ha chiosato Paola Ferrari confermando di fatto di non credere nella veridicità di questa relazione. Una frecciatina che non è passata inosservata anche se, per il momento, sia Can che Diletta hanno preferito non replicare a questo retroscena.

Entrambi vanno avanti per la loro strada, incuranti delle critiche e dei continui dubbi sul loro amore. L'attore turco, in questo periodo, è super impegnato con le nuove fiction che lo vedranno protagonista nel corso della prossima stagione televisiva mentre Diletta si concentra sui suoi impegni calcistici con Dazn.