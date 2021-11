Can Yaman continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati, discussi e ricercati del momento. Al centro del gossip durante tutta l'estate per la sua turbolenta storia d'amore con Diletta Leotta, l'attore turco in questi mesi è "sparito" dalla televisione, preferendo evitare di farsi vedere in ogni tipo di programma televisivo. Eppure, stando agli ultimi retroscena, Can si sta preparando per un 2022 che lo vedrà protagonista sul piccolo schermo e la prima ospitata del nuovo anno sarà da Maria De Filippi.

Il ritorno televisivo di Can dopo l'addio con Diletta Leotta

Nel dettaglio, dopo la fine della sua relazione con Diletta Leotta, Can non si è fatto più vedere in televisione.

L'attore turco, infatti, ha preferito evitare ogni tipo di salotto televisivo così come ha evitato tutte le interviste su giornali e riviste e, di conseguenza, ha scelto di non dire mai la sua in merito alla fine di questa relazione con la conduttrice sportiva.

Insomma Can si è trincerato dietro un religioso silenzio che è proseguito anche sui social, dove in questi mesi post fine della relazione con la Leotta, ha scelto di condividere con i fan soltanto notizie legate ai suoi nuovi progetti professionali.

Sta di fatto, però, che il 2022 vedrà nuovamente Can protagonista del piccolo schermo e una delle prime ospitate del nuovo anno sarà "alla corte" di Maria De Filippi, che lo ha sempre accolto e ben voluto nei suoi show.

Maria De Filippi sceglie ancora Can Yaman

Ad anticipare le prime novità su C'è posta per te 2022 è stato il settimanale "Chi", il quale ha svelato che Can Yaman sarà uno degli ospiti della nuova edizione del people show Mediaset, che tornerà in onda dal prossimo 8 gennaio in prime time su Canale 5.

Per Can non si tratta della prima "apparizione" nello studio del celebre people show di Canale 5, dato che già negli anni precedenti ha avuto modo di partecipare per ben due volte al programma come super-ospite.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un ritorno che, sicuramente, renderà felicissime le tantissime fan dell'attore turco che potranno rivederlo ospite in un programma televisivo, dopo il "periodo di latitanza" di questi mesi dopo l'addio con la bella conduttrice Diletta Leotta.

La nuova fiction di Can Yaman con Francesca Chillemi

E poi ancora, sempre nel corso del 2022, ci sarà spazio anche per il debutto della nuova attesissima fiction italiana con protagonista l'attore turco.

Trattasi di "Viola come il mare", la serie in sei puntate prodotta da Lux Vide che lo vedrà protagonista al fianco dell'attrice Francesca Chillemi.

Un prodotto molto atteso dal pubblico, le cui riprese hanno alimentato anche il gossip legato ad un possibile flirt in corso tra Can e l'ex Miss Italia.