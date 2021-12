Essendo tra le candidate al ruolo di protagonista del nuovo romanzo di Raffaella Mennoia, Giulia De Lellis ha fatto ritorno negli studi di Uomini&Donne, quelli che l'hanno lanciata nel mondo dello spettacolo un bel po' di anni fa.

L'influencer ha ricordato con emozione il suo percorso da corteggiatrice, ma anche le difficoltà che ha dovuto affrontare nel tira e molla con Andrea Damante. Maria De Filippi ha punzecchiato l'ex tronista quando ha detto che è stato meglio non sposarsi, visto come sono andate le cose nell'ultimo periodo di convivenza.

L'emozione dell'ex corteggiatrice di U&D

I fan di U&D la aspettavano da giorni e oggi, venerdì 3 dicembre, finalmente sono stati accontentati: Giulia De Lellis è stata ospite della puntata del dating-show che ha chiuso la settimana, quella in cui si è parlato anche del libro "Cupido spostati".

Nel cercare di capire se la ragazza alla quale si è ispirata Raffaella Mennoia nella scrittura del romanzo è davvero l'influencer, Maria De Filippi ha fatto domande che hanno coinvolto inevitabilmente anche Andrea Damante.

Messa da parte l'emozione iniziale e i convenevoli sulla vita frenetica che fa da qualche anno, la conduttrice ha interpellato la 26enne sulla storia d'amore che ha vissuto con il tronista, quella che potrebbe essere stata raccontata nell'ultima "fatica letteraria" dell'autrice del programma.

Secondo molti, infatti, la protagonista Giorgia altro non è che Giulia in una versione un po' rivista e romanzata, mentre Alex è il bel dj col quale la romana ha vissuto un travolgente ma difficoltosa storia d'amore.

Le confidenze negli studi di U&D

Dopo aver letto un passaggio del libro in cui la protagonista parla di nozze, Maria De Filippi ha chiesto a Giulia: "Anche voi ne parlavate?".

L'influencer ha ammesso di aver toccato spesso questo argomento quando faceva coppia con Damante ma, nonostante i quasi quattro anni insieme, non le è mai arrivata una vera e propria proposta di matrimonio.

"Ci piaceva l'idea e ogni tanto fantasticavamo", ha fatto sapere la bella De Lellis. Precisando poi: "Per il pubblico ci sposavamo un giorno sì e un giorno no, ma non ho mai ricevuto una proposta di matrimonio".

La conduttrice di U&D ha fatto una battuta di spirito sulla mancata proposta di Andrea: "A posteriori, meno male che non l'ha mai fatta".

La ragazza è apparsa piuttosto serena nel ricordare alcuni momenti della sua chiacchierata relazione col "Dama", anche perché attualmente è felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta.

Il parere sugli spasimanti di Andrea Nicole a U&D

In merito alla parte del libro in cui la protagonista fa accenno a come si è vendicata dei tradimenti che ha ricevuto da parte di Alex, Giulia De Lellis ha detto: "Beh, io e lei abbiamo molte cose in comune".

"Io gli ho rotto la Playstation, bucato i vestiti, scarabocchiato i quadri. Avevo un carattere caldo all'epoca, anche se poi me lo sono ripreso", ha aggiunto l'influencer ricordando che molte delle sue reazioni sono descritte dettagliatamente nel suo primo romanzo "Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza".

Maria De FIlippi, poi, ha interpellato la sua ospite quando ha chiamato a centro studio Andrea Nicole. Al termine della messa in onda delle esterne che la tronista ha fatto con i suoi due corteggiatori nello stesso posto ( per caso, entrambi hanno scelto una pista di pattinaggio su ghiaccio), la padrona di casa ha chiesto alla romana con quale dei ragazzi ha visto più trasporto.

"Secondo me, con Ciprian", ha detto Giulia prima di precisare di avet captato un coinvolgimento maggiore anche nei baci che la 29enne si è scambiata con il suo biondo spasimante anziché in quelli che ha dato ad Alessandro poco tempo prima.