Aria di crisi per una delle coppie più longeve di Una vita, lo sceneggiato di Canale 5. Gli spoiler delle prossime puntate provenienti dalla Spagna annunciano che Lolita Casado avrà una reazione furibonda quando scoprirà che suo marito Antonito Palacios si è avvicinato troppo a Natalia Quesada, la nuova arrivata ad Acacias 38,

Una vita: Natalia inizia a corteggiare Antonito

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in prima visione tv annunciano che le nozze tra Lolita e Antonito arriveranno ad un punto morto.

Tutto inizierà quando la madre di Moncho inizierà ad accusare degli strani malesseri, che faranno preoccupare moltissimo i famigliari. Dopo un'iniziale esitazione, la Casado accetterà di recarsi da un medico per avere una diagnosi esatta.

Nel frattempo, Natalia metterà gli occhi addosso ad Antonito, tanto da iniziare a corteggiarlo spudoratamente. Un interesse che non potrà non essere visto da Lolita quando i tre si troveranno ad una festa organizzata da Felicia e Marcos. Una situazione che sarà destinata a complicarsi ulteriormente.

Lolita si reca da sola a Cabrahigo

Nelle puntate Spagna di Una vita trasmesse nelle prossime settimane sul canale del Biscione, Lolita riceverà i risultati degli esami, che purtroppo non daranno una risposta alla malattia di cui soffre.

Per questo motivo, la Casado prenderà una decisione che spiazzerà il resto dei famigliari. In pratica, la madre di Moncho deciderà di recarsi da sola a Cabrahigo, dove trovare una cura per sottrarla da un destino infausto. Dall'altro canto, Natalia approfitterà dell'assenza di Lolita per cercare un approccio con Antonito.

I telespettatori, a questo punto, assisteranno ad un salto temporale di alcuni mesi dove rivedremo la sorella di Aurelio continuare il suo pressing nei confronti del padre di Moncho, che entrerà sempre più in confusione.

Il politico, infatti, si dimenticherà di recarsi a un appuntamento con la moglie in quanto troppo occupato a bere un caffè con la giovane Quesada. Un atteggiamento che manderà su tutte le furie la povera Lolita.

La Casado caccia di casa il marito

Ma i problemi per la madre di Moncho non saranno finiti. Natalia, infatti, forzerà un appuntamento con Antonito, ma i due amanti saranno all'oscuro che qualcuno li sta fotografando di nascosto.

Casado riceverà alcune foto che ritraggono suo marito insieme alla giovane Quesada. In questo frangente, Palacios apparirà rassicurato dal fatto che le foto sisno state scattate in strada anziché in casa quando la sorella di Aurelio aveva provato a sedurlo.

Il fatto che un ricattatore si mostri pronto a mostrare le foto del tradimento preoccuperà non poco il politico, che assumerà un comportamento assai sospetto. Alla fine, Lolita caccerà di casa il marito dopo essere apparsa molto preoccupata per l'andamento del suo matrimonio.