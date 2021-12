Can Yaman si appresta a tornare in tv. L'attore turco, che ha stregato il pubblico italiano grazie ad una serie di fiction di successo che sono state importate dalla Turchia su Canale 5, sarà uno dei protagonisti della nuova stagione televisiva 2022.

Per lui sono in programma delle ospitate televisive, ma ci sarà spazio anche per il debutto della sua prima fiction italiana, dal titolo Viola come il mare, destinata alla prima serata di Canale 5.

L'atteso ritorno di Can Yaman in tv: ecco dove sarà ospite

Nel dettaglio, l'ultimo periodo è stato decisamente molto intenso per l'attore turco che si è dedicato "anima e corpo" al suo lavoro e ai nuovi impegni professionali che lo hanno visto protagonista.

Can Yaman ha trascorso un lungo periodo in Sicilia, per ultimare le riprese della nuova fiction che lo vedrà protagonista su Canale 5 ma intanto, si prepara a tornare anche da ospite in televisione.

Stando a quanto riportato sulle pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Can sarà uno dei primi ospiti della nuova stagione di C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Maria De Filippi accoglie di nuovo Can Yaman a C'è posta per te

La prima puntata di questa nuova edizione è in programma sabato 8 gennaio 2022: Can sarà una delle guest star dello show Mediaset, pronto a regalare un sorriso e a fare una sorpresa speciale a un suo fan.

Un sodalizio, quello tra Can Yaman e Maria De Filippi, che dura ormai da un po' di anni.

Non è la prima volta, infatti, che Can Yaman prende parte al people show dei sentimenti di Canale 5 e già in passato ha avuto modo di partecipare come ospite d'eccezione in una delle puntate di C'è posta per te, assicurando alla trasmissione un vero e proprio boom di ascolti con picchi di oltre sei milioni di spettatori.

Il debutto di Viola come il mare: la nuova fiction con Can Yaman in onda su Canale 5

Ma il 2022, sarà anche l'anno del debutto di "Viola come il mare", la nuova attesissima fiction con protagonista l'attore turco che reciterà al fianco della collega Francesca Chillemi.

Anche in questo caso si tratta di un prodotto molto atteso dal pubblico di Canale 5, dato che sarà la prima volta in assoluto che l'attore turco reciterà in una serie tutta italiana e vestirà i panni di protagonista maschile.

Una serie che, prima ancora della messa in onda, è stata accompagnata anche dalle voci legate ad un possibile flirt con l'ex Miss Italia, Francesca Chillemi.

Dopo una serie di paparazzate insieme, si è ipotizzato che tra i due ci fosse del tenero anche se sia Can che la Chillemi, non hanno mai proferito parola su questi rumors di Gossip sul loro conto.