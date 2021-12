Novità in arrivo nella programmazione Mediaset del 2022. Le anticipazioni di queste ultime ore rivelano che ci saranno delle ulteriori modifiche legate al palinsesto della rete ammiraglia, dato che in un primo momento a partire dal mese di gennaio erano state annunciate nuove fiction in prime time al posto del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini avrebbe perso la serata del venerdì per lasciare spazio alle nuove serie tv tra cui anche Viola come il mare con Can Yaman ma, alla fine, c'è stato un ripensamento.

Le novità sulla programmazione Mediaset 2022: il GF Vip resta in onda di venerdì da gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni legate al cambio programmazione delle reti Mediaset per il 2022, rivelano che le fiction previste inizialmente da gennaio al venerdì sera, slitteranno tutte ai mesi successivi.

In un primo momento, infatti, Mediaset aveva scelto di rimettere mano al palinsesto della rete ammiraglia.

La nuova programmazione del 2022 prevedeva la messa in onda delle fiction in prima visione assoluta al venerdì sera, contro The Voice Senior condotto da Antonella Clerici e la serata speciale de Il Volo dedicata al Festival di Sanremo.

Di conseguenza, con le fiction di venerdì sera, il Grande Fratello Vip 6 avrebbe cambiato giorno di programmazione.

Can Yaman slitta nel palinsesto Mediaset 2022: 'colpa' di Signorini

Pur mantenendo la doppia puntata serale, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si sarebbe spostato di giovedì sera e questa sarebbe stata la collocazione definitiva fino alla fine di questa edizione, prevista per il 14 marzo 2022.

Tuttavia, in queste ultime ore, c'è stato un ulteriore cambio programmazione attuato dai vertici del Biscione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In pratica, a partire dal prossimo gennaio, le fiction in prima visione assoluta slitteranno per lasciare spazio al Grande Fratello Vip 6.

Il reality show di Signorini, complice anche la buona media di ascolti registrata in questi mesi con oltre tre milioni di fedelissimi spettatori a settimana e uno share superiore al 20%, continuerà ad essere trasmesso di lunedì e di venerdì sera.

Questa sarà la collocazione del GF Vip di Signorini, il quale farà slittare l'attesissima messa in onda della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi.

Slitta Viola come il mare, l'attesa fiction con Can Yaman

Il pubblico di Canale 5, infatti, attende con trepidazione l'inizio di Viola come il mare, la nuova serie in sei puntate che segnerà il ritorno ufficiale del divo turco Can Yaman nel palinsesto della rete ammiraglia.

A questo punto, quindi, per vedere in onda la fiction con Can Yaman bisognerà aspettare i mesi a seguire dato che le nuove fiction potrebbero essere programmate da marzo in poi (salvo ulteriori cambi di programmazione Mediaset).