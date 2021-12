Si è conclusa ieri sera, giovedì 9 dicembre, l'edizione 2021 di X Factor, programma di grande successo dedicato ai talenti musicali in onda su Sky. È stata una sfida all'ultima nota tra i quattro giudici Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, arrivati in finale in perfetta parità con un concorrente a testa. A contendersi la vittoria, Baltimora, Gianmaria, Bengala Fire e Fellow. Ad aggiudicarsi il podio è stato Baltimora.

Baltimora trionfa ad X Factor: è di Ancona ed ha vent'anni

Baltimora, all'anagrafe Edoardo Spinsante è nato ad Ancona, ha vent'anni e oltre ad essere uno studente universitario, lavora come produttore musicale.

Hanno colpito la sua vocalità e la sua scrittura interessante. Oltre a produrre musica per altri artisti da anni, compone la sua anche se fino ad ora non ha mai reso pubblici i suoi testi. Il nome d'arte Baltimora per esempio deriva proprio dal titolo di un suo brano. Edoardo Spinsante è anche un musicista, suona la chitarra ed il pianoforte.

Il suo percorso ad X Factor: dalle selezioni alla vittoria

Alle selezioni Baltimora presentò due suoi pezzi e il brano "La ballata della moda" del cantautore Luigi Tenco. Alle audizione invece si aggiudicò 4 sì presentando il brano da lui scritto dal titolo: "Colore". Arrivato ai Bootcamp salì sul palco cantando un altro dei suoi pezzi, il singolo "Altro", un brano in cui racconta cosa pensa la notte prima di addormentarsi.

Baltimora riuscì a conquistare il giudice Hell Raton che decise di dargli una sedia e pare ci abbia proprio visto giusto. Nel corso dei vari live, Edoardo Spibsante ha portato sul palco brani di Carmen Consoli, Adele, Lucio Battisti, Morgan e tanti altri. Nel corso della finale di ieri sera invece ha avuto la possibilità di duettare con il cantautore Fulminacci.

Con i consigli di Hell Raton, durante la sua avventura ad X Factor, è riuscito a lasciarsi andare e vivere il momento, mostrando sfumature sempre inedite e colorate del suo progetto artistico. Ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo "Joystick" nel 2020. In una passata intervista ha dichiarato: "Faccio musica da parecchi anni, ma non l'ho mai pubblicata perché mi facevo un sacco di problemi.

Ho detto, non ha senso continuare ad aspettare. Faccio musica pop". Dopo aver studiato pianoforte per cinque anni, ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni alle scuole superiori. Presente sui social, ha anche un canale Youtube dove pubblica la sua musica. Riguardo la sfera sentimentale invece, non sappiamo se Baltimora sia single o fidanzato.