Su Twitter, il papà di Sophie Codegoni si è scagliato contro Soleil Sorge. Il motivo? L'uomo non ha gradito le dichiarazioni fatte dall'influencer italo-americana nella casa del Grande Fratello Vip ai danni della figlia. La 27enne ha accusato l'ex tronista di Uomini e Donne di essere di "plastica" in quanto avrebbe fatto un uso eccessivo della chirurgia estetica.

Soleil vs Sophie

Nella giornata di giovedì 9 dicembre i "vipponi" sono stati chiamati dagli autori per fare un book fotografico natalizio. Tra una foto e l'altra, Soleil ha chiamato alcuni suoi compagni d'avventura "comodini" (termine utilizzato per descrivere chi al Reality Show non prende mai una presa di posizione).

Arrivato il turno di Sophie, l'influencer italo-americana le ha fatto notare che la sua foto non poteva essere cestinata nell'umido in quanto è tutta di plastica. Il riferimento di Soleil è all'eccessivo ricorso di Codegoni alla chirurgia plastica.

Interviene il signor Codegoni

La frase infelice di Soleil Sorge non è passata inosservata né all'interno della casa del GFVip né all'esterno. Il papà di Sophie Codegoni, su Twitter, ha commentato l'atteggiamento dell'influencer. Senza mezzi termini, il signor Stefano Codegoni ha chiosato: "E comunque meglio la chirurgia estetica che i mariti delle altre..." Il riferimento dell'uomo è all'amicizia speciale instaurata da Sorge con Alex Belli.

Il papà dell'ex tronista di Uomini e Donne, non è la prima volta che scende in campo pubblicamente per difendere la figlia.

All'inizio del reality show, Codegoni aveva spezzato una lancia a favore di Sophie, dopo gli attacchi ricevuti dall'ex fidanzato Matteo Ranieri.

Lo sfogo dell’ex tronista

In seguito alle dichiarazioni di Soleil Sorge, Sophie Codegoni si è sfogata con Giucas Casella. La 19enne milanese ha sostenuto che la sua coinquilina non doveva permettersi di dire determinate cose.

Inoltre, la diretta interessata ha precisato di non essere tutta di "plastica". Come un fiume in piena, Codegoni ha fatto sapere che Soleil è l'ultima che deve parlare di chirurgia estetica poiché anche lei è tutta rifatta: "Naso, labbra, zigomi e poi rompe il c... a me?"

La discussione tra le due coinquiline ha spaccato anche la casa di Cinecittà.

Valeria Marini ha puntato il dito contro Soleil. A detta della showgirl nessuno deve offendere il prossimo. Inoltre, Marini ha chiosato: "Se lo diceva a me, la sbranavo". Manila Nazzaro che, ha sempre spezzato una lancia a favore di Sorge, le ha fatto notare di essere andata oltre. Come spiegato dall'ex Miss Italia all'influencer, la frase sui "comodini" ha fatto ridere un po' tutti ma la frase sulla "plastica" poteva essere risparmiata.