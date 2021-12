Si avvicina la data di chiusura del gioco intrapreso al Gf vip, come da contratto prevista per gli inquilini veterani della Casa. Con il recente ingaggio delle new-entries, il reality si prolungherà. Ma, intanto, c'è chi, tra i gieffini in gioco, non è disposto a trattenersi ancora. Questo è quanto risulta dalla confessione a cui si è appena lasciata andare Lulù Hailé Sélassié.

L'etiope ha stilato l'elenco dei vip che sarebbero in procinto di abbandonare il reality, e la loro uscita di scena, oltre alla possibile influenza che essa potrebbe esercitare sugli ascolti tv del format Mediaset, sembra aver segnato nel profondo Gianmaria Antinolfi.

Alla menzione di uno dei vip uscenti indicati da Lulù, infatti, l'ex di Belen Rodriguez è finito in preda a uno sfogo doloroso, non riuscendo a trattenere le lacrime.

Gf vip, si avvicina la scadenza per i veterani

Mancano pochi giorni alla risoluzione del contratto che vincola i gieffini veterani al Gf vip 6 in corso, prevista per la data del 13 dicembre 2021. Una scadenza che avrebbe spinto diversi vip di spicco nel gioco a fare le valigie. Questo, dal momento che con l'ingresso di nuovi concorrenti nella Casa il reality si protrarrà di diversi mesi. Stando alle ultime anticipazioni tv, il gioco dei vip terminerebbe il prossimo marzo 2022.

Lulù Hailé Sélassié svela chi lascerà il Gf vip 6

In una confidenza registrata nel daytime del Gf vip in corso, Lulù Hailé Sélassié ha svelato i nomi di chi - tra i gieffini veterani - abbandonerà il gioco: "Quelli che andranno via sono: Aldo Montano, Manuel Bortuzzo, Francesca Cipriani e Katia Ricciarelli”.

Un'anticipazione di un certo peso, non solo per lei, che si vedrebbe costretta a dire addio al coinquilino tanto corteggiato, Manuel, ma anche per l'ex di Belen Rodriguez, Gianmaria Antinolfi. Al pensiero dell'uscita di scena di Aldo, infatti, l'ex di Belen Rodriguez non ha trattenuto le lacrime. E non solo. In confidenza con il resto della Casa, si è lasciato andare a uno sfogo doloroso in preda alla commozione, per il campione olimpionico: "Sto soffrendo in questo momento.

So bene che ho trovato una persona speciale e resterà per sempre con me. Però il pensiero di svegliarmi la mattina e non trovarlo qua dentro mi fa crollare sono sincero”.

Gf vip, Lulù a cuore aperto su Manuel Bortuzzo

Anche per Lulù Hailé Sélassié non sarebbe facile accettare l'uscita in via anticipata dal Gf vip 6 di Manuel Bortuzzo. O almeno questo trapelerebbe dai toni intimisti e malinconici dell'anticipazione che lei ha lanciato ai coinquilini vip, parlando del nuotatore tra i vip uscenti: "Per lui è già stata una grossa prova ed è fiero del suo percorso.

Fa fisioterapia tre volte a settimana, deve poi allenarsi per le Olimpiadi. E perciò è giusto che pensi alla sua vita ora”.

Con la preannunciata uscita dal gioco dei possibili veterani uscenti, le dinamiche della Casa potrebbero assumere un'evoluzione importante. Staremo a vedere, quindi, cosa accadrà nel prosieguo del reality.