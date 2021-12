L'episodio di Un posto al sole, andato in onda mercoledì 1° dicembre, si è concluso con una sequenza che ha incuriosito molto gli spettatori. Negli ultimi secondi della puntata è stato, infatti, mostrato un uomo misterioso intento a spiare, da dietro un albero, Roberto e Lara. Ma chi è costui? E cosa vuole?

Un posto al sole, anticipazioni dicembre: un personaggio misterioso

L'uomo che ha spiato Lara (Chiara Conti) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si chiama Alessio Innocenti ed è interpretato dall'attore Paolo Mauro. Si tratta di una new entry a tutti gli effetti, quindi non è qualcuno già apparso in passato, né tantomeno una vecchia conoscenza che ha subito un recasting.

Tale nuovo personaggio è rimasto segreto fino al momento della sua prima apparizione, avvenuta nell'episodio di ieri. A fine puntata, i fan si sono interrogati su quest'uomo misterioso per capire chi possa essere e quali siano le sue reali intenzioni. Il sentimento comune, che è emerso, è che possa trattarsi di un nuovo cattivo della serie, ma è davvero così?

Un posto al sole, puntate dicembre: il passato di Lara

Le anticipazioni non rivelano molti dettagli in merito ad Alessio Innocenti, tuttavia fornisce alcuni indizi molto interessanti. A quanto pare l'uomo ha avuto, in passato, un legame con Lara Martinelli. Inoltre la sua presenza sembra inquietare molto la donna. Purtroppo le poche informazioni, in merito all'uomo, terminano qui, difficile capire se i due abbiano avuto una relazione sentimentale, o se lui sia stato una sorte di mentore professionale di Martinelli.

Sta di fatto che i due, presto, si rincontreranno e questo risveglierà alcuni ricordi in Lara.

Un posto al sole, trame dicembre: l'arrivo di un nuovo villain

Qualche informazione in più su Alessio Innocenti arriva direttamente dal profilo instagram dell'attore Paolo Mauro, che ammette che sarà presente per sole tre puntate. Ovviamente il suo personaggio potrebbe ricomparire in seguito, ma le anticipazioni che vanno dal 6 al 10 dicembre non fanno, effettivamente, menzione di lui.

Se tutto ciò venisse confermato, Alessio farebbe quindi una breve comparsata ma perché? L'uomo potrebbe forse risvegliare in Lara un suo lato più oscuro, finora celato? Nelle puntate della prossima settimana, la donna ascolterà, senza essere vista, una discussione tra Marina e Ferri. Quest'ultimo la denigrerà definendola una semplice dipendente, pur di riavvicinare a sé Marina.

La domanda ora è questa: che cosa provocherà questa umiliazione in Lara? Che possa essere davvero lei il nuovo cattivo della serie? Se così fosse Lara si riapproprierebbe della definizione di dark lady, riportando, nella soap, un personaggio femminile negativo. Cosa che manca, da un po' di tempo.