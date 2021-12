Gemma Galgani guarita dal Covid. A dare la bella notizia è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram. Da alcune settimane, la dama torinese protagonista del trono over non è stata presente nello studio di Uomini e donne proprio perché risultata positiva al Coronavirus. L'ex di Giorgio Manetti tuttavia non ha saltato le puntate collegandosi dal divano di casa sua. Non sono dunque mancati, nonostante la malattia, i soliti siparietti con l'opinionista Tina Cipollari. Ora, Gemma si prepara a far ritorno in studio.

Gemma Galgani e il post su Instagram in cui annuncia di essere guarita dal Covid-19

È attraverso un lungo post su Instagram che Gemma Galgani ha annunciato di essere guarita dal Covid-19, la dama torinese ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che in questi giorni difficili le sono stati vicini con affetto e calore. Tra i tanti pensieri, Gemma ha scritto: "Io cerco di vederla come un'occasione per guardare al domani con serenità e fiducia". Poi ha aggiunto che la malattia le ha dato modo di apprezzare ancora una volta il calore e l'affetto delle persone che le vogliono bene e con la loro vicinanza le trasmettono tanta energia ed entusiasmo. Gemma ha confessato che è stata una prova dura e in certi momenti si è sentita affaticata, ma non ha mai perso la forza e l'entusiasmo.

Galgani ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che le hanno scritto per sapere come stesse e le sono stati amorevolmente vicini.

Tina Cipollari e l'augurio di pronta guarigione per Gemma Galgani

Anche se collegata da casa, in queste settimane, Tina Cipollari non ha risparmiato Gemma Galgani. L'esuberante opinionista del programma dedicato ai sentimenti rivelando di aver avuto il Coronavirus per ben due volte, aveva detto a Gemma che ci sarebbero volute settimane per guarire dal Covid-19.

Poi, inaspettatamente nel corso della puntata andata in onda mercoledì 1 dicembre, in occasione del suo compleanno ha dedicato un cuore a Gemma e le ha anche augurato di guarire presto. Un augurio che sembra essersi realizzato vista la notizia data dalla dama torinese. L'ex fidanzata di Giorgio Manetti è dunque pronta a far ritorno in studio per le registrazioni delle nuove puntate e di sicuro saranno di nuovo scintille con Tina Cipollari.

Intanto, nulla è stato più detto riguardo la frequentazione con l'ultimo signore arrivato in studio per conoscerla proprio prima che risultasse positiva al virus. Come saranno andate le cose tra di loro? Sì saranno sentiti telefonicamente? Non resta che aspettare la messa in onda delle prossime nuove puntate per scoprire cosa è successo in queste settimane di isolamento.