Manca veramente poco al debutto della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, il medical drama italiano il cui record di ascolti ha consacrato la fiction come la serie del 2020. Le puntate inedite, salvo cambiamenti di palinsesto, andranno in onda su Rai 1 a partire dal 13 gennaio 2022. L'atteso ritorno del dottore Andrea Fanti e di tutti gli altri personaggi sarà accompagnato da alcune novità. Come è stato già anticipato, ci saranno delle new entry, si parlerà di Covid e, come ha dichiarato recentemente Luca Argentero: "Fanti sarà molto incasinato, in perenne lotta con il passato".

L'attore Luca Argentero sulle storie di Doc Nelle tue mani 2: 'Sono pazzesche'

Con l'inizio del nuovo anno i telespettatori italiani assisteranno all'atteso ritorno di Doc - Nelle tue mani con le puntate inedite della seconda stagione che andranno in onda su Rai 1 dal 13 gennaio 2022. Il pubblico attende con ansia di conoscere cosa accadrà ad Andrea Fanti e a tutti gli altri personaggi della serie. Quali risvolti avranno riservato loro gli autori della fiction? A soddisfare qualche curiosità ci ha pensato il volto del protagonista, Luca Argentero, che in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rilasciato delle succose anticipazioni. Inoltre, parlando dell'ansia che c'è dietro il debutto della seconda stagione, l'attore ha rivelato: "Il livello è altissimo.

Conto molto sul fatto che le nostre storie sono pazzesche".

Le anticipazioni di Argentero su Doc Nelle tue mani 2: 'Fanti in lotta col passato'

Nell'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Luca Argentero ha parlato della seconda stagione di Doc Nelle tue mani che, secondo le anticipazioni, sarà seguita da una terza attualmente in cantiere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La data d’inizio delle puntate inedite è fissata al 13 gennaio 2022, quando insieme al team di Fanti faranno il loro ingresso delle new entry. A proposito dei vecchi personaggi, parlando degli affari di cuore del protagonista, i telespettatori hanno lasciato l'uomo ancora innamorato dell'ex moglie Agnese, dalla quale però ha deciso di prendere le distanze, e consapevole di aver avuto una relazione con Giulia Giordano.

Con quest’ultima sembra che la storia sia arrivata al capolinea. Per quanto riguarda la moglie, tuttavia, Argentero ha aperto uno spiraglio. L'attore ha anticipato: "Fanti sarà sempre incasinato e dovrà smettere di idealizzare l'ex moglie. Sarà molto difficile per lui ricominciare da un’altra parte senza prima aver chiuso quel capitolo. Perciò, sarà in perenne lotta con il passato".

La scelta degli autori: Doc Nelle tue mani 2 ambientato in uno scenario post Covid

Un dettaglio importante rivelato da Luca Argentero riguarda il tempo in cui si muoveranno i personaggi della fiction di Rai 1. A tal proposito, gli sceneggiatori di Doc - Nelle tue mani hanno scelto di parlare della pandemia, ma in uno scenario temporale post Covid.

"La trama si concentrerà sulle conseguenze personali ed emotive che il virus lascia sui medici dell'ospedale", ha rivelato l'attore. Per quanto riguarda la possibilità di una terza stagione, Argentero ha confermato che ci sarà poiché la serie è stata originariamente pianificata come divisa in tre cicli. Tuttavia, ha precisato che è presto per affrontare l'argomento. Anche se le sceneggiature sono già in fase di scrittura, le riprese non potrebbero iniziare prima del 2023.