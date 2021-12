Mancano poche settimane alla fine del 2021 e il nuovo anno porterà una ventata di novità nella programmazione di Rai 1. Per quanto riguarda le fiction, il 2022 sarà caratterizzato dal ritorno di Doc - Nelle tue mani la cui seconda stagione, salvo cambiamenti dell'ultimo momento, dovrebbe debuttare il 13 gennaio. Il pubblico ritroverà nella serie il dottor Andrea Fanti e tutti gli altri personaggi che dovranno dividere la scena con tante new entry. Le anticipazioni rilasciate dai produttori di Lux Vide non sono dettagliate ma c'è una certezza: Fanti dovrà difendere il team da una nuova minaccia.

Anticipazioni Doc - Nelle tue mani 2: una nuova sfida per Andrea Fanti

Doc - Nelle tue mani è stata la serie televisiva del 2020. Tra record di ascolti e un alto interesse mediatico, la fiction interpretata da Luca Argentero si è imposta sulle altre produzioni, attirando anche l'attenzione del resto del mondo. Adesso si prepara a tornare in onda su Rai 1 con una seconda stagione che si preannuncia ricca di novità e colpi di scena. Si parlerà di Covid e ci saranno delle new entry. Inoltre, stando alle anticipazioni pubblicate dalla Lux Vide sul profilo Instagram ufficiale, "due obiettivi tengono in vita Fanti: tornare ad essere primario e difendere la squadra da una nuova minaccia". Salvo cambiamenti, Doc - Nelle tue mani 2 dovrebbe debuttare il 13 gennaio e andare in onda tutti i giovedì in prima serata per quattro settimane.

L'ipotesi più probabile è che la stagione venga divisa in due capitoli, uno trasmesso prima del Festival di Sanremo e l'altro in primavera.

Uno degli interrogativi di Doc - Nelle tue mani 2: cosa accadrà tra Giulia e Andrea?

Le anticipazioni di Doc - Nelle tue mani 2 sono ancora vaghe e avvolte nel più stretto riserbo per non rovinare ai fan l'effetto sorpresa.

Tuttavia, i produttori del medical drama stanno iniziando a rilasciare qualche indizio sulla trama. Uno di questi è recente ed è apparso sui profili social della Lux Vide. L'immagine pubblicata mostra Andrea Fanti e Giulia Giordano, il cui destino è una delle più grandi curiosità del pubblico. I fan si chiedono: cosa accadrà tra i due?

Il post riporta una frase che sembra anticipare la fine della storia: "Il tempo non si può invertire, bisogna solo accettarlo". É l'indizio di una separazione definitiva?

Non mi lasciare e La sposa: le altre fiction in arrivo su Rai 1 nel 2022

Serena Rossi e Vittoria Puccini saranno le due protagoniste femminili delle altre fiction in partenza su Rai 1 dopo le festività natalizie. Nel palinsesto Rai fino al 29 gennaio 2022, la programmazione prevede il debutto de La sposa domenica 9 gennaio. La fiction è interpretata dalla protagonista di Mina Settembre e Giorgio Marchesi. Si tratta di una drammatica storia d'amore ambientata negli anni '60 e ispirata al fenomeno dell'epoca dei matrimoni per procura.

Il 10 gennaio debutterà su Rai 1 Non mi lasciare, un poliziesco incentrato su Elena Zonin (Puccini), vicequestore del Servizio operativo di Roma. L'omicidio di un ragazzino la riporterà a Venezia, la sua città natale, e lì dovrà fare i conti con il suo passato.