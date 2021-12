Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap Il Paradiso delle Signore. Una nuova puntata verrà trasmessa sui teleschermi Rai giovedì 23 dicembre 2021. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che non mancheranno le sorprese. Approfittando dell'assenza di Ezio e Veronica in casa, Gemma inviterà Marco a casa Colombo. La madre della ragazza però chiederà a Stefania di tenere sotto controllo la giovane coppia. Nel frattempo Salvatore farà di tutto per riconquistare Anna ma inutilmente: la ragazza avrà preso la sua decisione. Intanto Dora deciderà di parlare con Nino e chiedergli di unirsi a lei per la cena della Vigilia.

Il ragazzo sarà al settimo cielo e non vedrà l'ora di trascorrere la serata insieme alla giovane commessa. Ezio e Veronica decideranno di andare al cinema. Sarà li che incontreranno Gloria Moreau. La capo commessa si rattristerà nel vedere l'ex marito felice in compagnia di un'altra donna.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Dora invita Nino a cena

Nel corso della settantaquattresima puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa giovedì 23/12, Salvo sarà molto triste dopo le parole di Anna. Il titolare della Caffetteria cercherà in tutti i modi di riconquistare la sua fidanzata e la manifesterà. La contabile invece si mostrerà indifferente e rimarrà sui suoi passi. A tal proposito Roberto Landi si permetterà di dare un consiglio a Salvo, su come gestire questa situazione sentimentale.

Dopo aver chiesto alcuni consigli ad Armando, Dora troverà il coraggio di chiedere a Nino di unirsi alla cena della Vigilia di Natale. Il giovane seminarista, seppur confuso, sarà felice per l'invito ricevuto e continuerà ad avvicinarsi sempre di più alla signorina Vianello.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Trame Il Paradiso 6, Stefania controlla la sorellastra

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda giovedì 23 dicembre 2021, rivelano nel dettaglio che in vista del Natale, Vittorio vorrà che Armando vesta i panni di Babbo Natale, per consegnare i regali a tutti i bambini del quartiere. Dopo aver ricevuto da Marco la statuetta del Presepe che ricorda tanto il padre che non c'è più, Gemma deciderà di aprirsi con il giovane giornalista.

Tuttavia la commessa del grande magazzino inviterà il nipote della contessa a casa Colombo. Veronica chiederà a Stefania di rinunciare alla sua serata con le amiche per andare a controllare la sorellastra sotto il tetto domestico. I due futuri sposi invece trascorreranno una serata al cinema, dove incontreranno Gloria. L'imbarazzo per la capo commessa sarà forte ma nonostante tutto cercherà di mostrarsi completamente indifferente.