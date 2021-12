Archiviate le festività natalizie, le puntate de Il Paradiso delle Signore 6 nel 2022 riserveranno al pubblico imperdibili colpi di scena. Stando alle anticipazioni, la settimana che precede il Natale sarà tranquilla e senza intoppi che possano turbare l'animo dei personaggi. Al contrario, non sarà lo stesso a partire dal 3 gennaio 2022, quando riprenderanno su Rai 1 le puntate inedite che già si preannunciano "turbolente", specialmente per la famiglia Guarnieri. É stata Vanessa Gravina ad annunciarlo, anticipando che la contessa si allontanerà per un po' da Milano e in sua assenza Umberto darà sfogo all'attrazione che prova nei confronti di Flora.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: la nostalgia spinge Adelaide a partire per Parigi

Le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non mancheranno, soprattutto nel triangolo formato da Adelaide (Vanessa Gravina), Umberto (Roberto Farnesi) e Flora (Lucrezia Massari). Come il pubblico ha visto nelle puntate recentemente andate in onda su Rai 1, la stilista ha letto il dossier sul padre Achille (Roberto Alpi) custodito nella cassaforte di Guarnieri. La giovane è rimasta spiazzata di fronte al contenuto del misterioso fascicolo. Inoltre, davanti alle parole della contessa che ha ammesso di essersi soltanto difesa da un uomo violento, l'italoamericana ha deciso di non proseguire più con le sue ricerche.

Successivamente ha preso un aereo per trascorrere le feste negli Stati Uniti. Adelaide, intanto, è rimasta sola con Umberto alla Villa. Tuttavia, invece di gioire per essersi liberata momentaneamente della figliastra, la donna ha iniziato a sentire un profondo senso di solitudine. Sarà proprio la nostalgia delle persone care a spingerla nelle prossime puntate a partire per Parigi.

Vanessa Gravina de Il Paradiso delle signore 6: 'Adelaide dovrà colmare un vuoto'

Come è stato mostrato nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 trasmesse di recente, Flora ha deciso di non denunciare Adelaide per la morte del padre. La contessa, nonostante abbia raggiunto una sorta di tregua con la figliastra, non si sente felice.

La sua interprete, Vanessa Gravina, ha cercato di spiegare in un'intervista rilasciata a DiPiù Tv il motivo per cui il suo personaggio sente una profonda tristezza che non riesce a lenire nemmeno con la presenza di Umberto. "Per Adelaide è un Natale struggente poiché sente la mancanza dei nipoti Riccardo e Marta", ha ammesso l'attrice. Come i telespettatori sanno, il primogenito del commendatore vive a Parigi con la sua famiglia. La sorella, invece, lavora negli Stati Uniti. "Dovrà colmare un vuoto e deciderà di partire", ha anticipato l'interprete milanese. Perciò, per non sentirsi sola, la contessa si recherà nella Capitale francese. Ma cosa accadrà in sua assenza?

Umberto e Flora cedono all'attrazione: Il Paradiso delle signore 6, trame 2022

Dopo una breve pausa (dal 24 dicembre al 3 gennaio), le vicende de Il Paradiso delle signore 6 torneranno in onda dal lunedì al venerdì al consueto orario delle 15:55. Stando alle anticipazioni delle puntate in partenza nel 2022, mentre Adelaide si troverà a Parigi dal nipote Riccardo, a Villa Guarnieri ci saranno delle svolte "passionali". Nello specifico, Flora tornerà a Milano e Umberto approfitterà dell'assenza della cognata per dare sfogo all'attrazione che prova per la giovane stilista. La stessa Vanessa Gravina, nel corso dell'intervista, ha ammesso che la contessa, al suo rientro in Italia, troverà ad attenderla dei risvolti inaspettati.