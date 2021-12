Probabilmente in molti avevano cantato vittoria troppo in fretta, eppure, nell'ultimo incontro del Consiglio di Amministrazione della Rai era risultato chiaro che la proposta di spostare Un posto al sole era stata solo congelata ma non bocciata. Il progetto di Franco Di Mare e dell'AD Carlo Fuortes è ancora valido e pare che il Direttore di Rai 3 non ci pensi proprio a mollare la presa. Ieri, durante un seminario tenutosi per celebrare il quarto di secolo di successi di Un posto al sole, Franco Di Mare ha voluto lasciare la sua testimonianza portando il gelo in sala.

Ma cosa ha detto esattamente il direttore di Rai 3?

Un posto al sole, torna l'incubo del cambio di orario

Ieri si è tenuto un incontro, ospitato dall'Unione Industriali, il cui intento era quello di celebrare i venticinque anni di successi di Un posto al sole. Durante il seminario sono stati snocciolati i dati di un successo indiscusso che si protrae da tempo. Giancarlo Leone, presidente dell'Apa ha confermato, in un video realizzato per l'occasione, i numeri da record della soap, tuttavia l'atmosfera di celebrazione è stata interrotta subito dopo il suo filmato.

Upas rischierebbe di cambiare orario

Dopo il filmato di Leone, è stato il turno di Franco Di Mare che ha realizzato un video proprio per l'occasione.

Il direttore di Rai 3 ha portato il gelo e l'imbarazzo nella sala, dal momento che tutti si aspettavano altre parole di elogio per il daily drama. Di Mare invece è voluto tornare su un tema a lui molto caro: quello dello spostamento di Upas a vantaggio di un talk politico. Queste le sue parole: "Il cambio di orario era il vero problema di Napoli, come hanno fatto suggerito gli intellettuali?", e ha aggiunto che cambiare talvolta risulta necessario per migliorare.

Di Mare ha sostenuto che le altre reti monopolizzano l' informazione nell'access prime time " e che per questo motivo "Upas" andrebbe spostato. In breve il direttore di Rai 3 ha confermato la propria posizione.

La reazione di Patrizio Rispo e Marzio Honorato

Subito dopo tali dichiarazioni, Patrizio Rispo e Marzio Honorato hanno voluto dire la loro in merito alla questione del cambio di orario di Un posto al sole.

L'attore che dà il volto a Renato Poggi ha chiesto rispetto per il pubblico mentre l'artista che interpreta Raffaele Giordano è stato molto più diretto. Quest'ultimo aveva parlato, nei giorni scorsi, di pericolo scongiurato ma di fronte a tali esternazioni si è dovuto ricredere. Queste le sue parole: "Credo che nessun talk politico potrebbe fare il 7% , e noi portiamo sollievo in quell'orario, tra Tg e sciagure".