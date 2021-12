Dopo un breve salto temporale i telespettatori della soap opera Una vita verranno a sapere che Felicia sarà morta. Ufficialmente la donna ha perso la vita per un attacco cardiaco, ma tutto sarà avvolto nel mistero. Lo stesso Marcos avrà dei sospetti sulla causa del decesso e sospetterà che la moglie sia stata assassinata. Pertanto vorrà far riesumare il corpo per far effettuare l'autopsia.

Felicia sarebbe morta improvvisamente mentre Marcos è in Messico

Un altro personaggio sarà destinato a breve a lasciare la soap tv iberica. Si tratta di Felicia, la moglie di Marcos Bacigalupe.

Dopo un salto temporale, si verrà a sapere che la donna avrà perso la vita. Tutto sarà più chiaro nel momento in cui Marcos farà ritorno ad Acacias, dopo un viaggio di affari in Messico. Si scoprirà che la morte di Felicia sarà avvenuta all'improvviso, proprio mentre Marcos era in viaggio. Pertanto Bacigalupe non sarà nemmeno presente ai funerali della moglie. Sarà la figlia Anabel a spiegare al padre come il tutto sia accaduto.

Marcos non crede che Felicia sia morta per un attacco cardiaco

Nel dettaglio, nei prossimi episodi di Una vita, Anabel racconterà che Felicia sarà stata colta da un attacco cardiaco mentre si trovava a Santander, sua città natale. Sarà stata proprio Anabel, avvertita dal sindaco del paesello, ad occuparsi del funerale e della sepoltura.

Marcos cercherà di ottenere più informazioni possibili da Anabel e dalla domestica Soledad, ma le due donne non riusciranno a rispondere a tutte le due domande. Marcos sarà devastato dal dolore e vorrà vederci chiaro sulle cause della morte della moglie.

Qualcuno ha ucciso Felicia? Marcos chiede l'autopsia

Con il passare delle puntate, i telespettatori di Una vita vedranno Marcos sempre più ossessionato all'idea di scoprire cosa, sia veramente successo a Felicia.

L'uomo sospetterà addirittura che la donna sia stata assassinata. Per fugare ogni dubbio, comunicherà a Soledad e Anabel la sua intenzione di far eseguire l'autopsia sul corpo di Felicia. Le due donne non saranno all'oscuro dei sospetti di Marcos e Anabel chiederà quindi spiegazioni al padre in merito a questa decisione. L'uomo però terrà per sé i suoi sospetti.

Soledad intanto, starà vicino al suo Signore, rendendosi disponibile per qualsiasi esigenza. Dando uno sguardo alle trame successive, si scoprirà che il suo gesto non sarà così disinteressato come vuole far credere.

Una story line destinata ad appassionare il pubblico di Canale 5 nel corso delle prossime settimane. Per non perdere nulla di quanto avverrà in casa Bacigalupe, non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Una vita, ricordando che la Serie TV ambientata ad Acacias va in onda dal lunedì al venerdì nel consueto orario delle 14:10.