Katia Ricciarelli perde le staffe nei confronti delle sorelle Selassié all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore, le principessine di questa sesta edizione sono state tacciate di essere poco umili nei confronti degli altri abitanti della casa e la cantante lirica, dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni, è andata su tutte le furie, al punto da arrivare a dire che le prenderebbe a sberle.

La furia di Katia Ricciarelli contro le principesse Selassié al GF Vip 6

Nel dettaglio, lunedì sera poco prima del verdetto finale della nuova nomination che vedeva a rischio Clarissa e sua sorella Lulù, le tre principesse hanno sbottato.

Parlando con le altre donne della casa durante un fuori onda durante la diretta del Grande Fratello Vip 6, hanno ammesso che non fosse giusto l'esito di questo televoto che avrebbe portato all'eliminazione di una di loro, al punto che Manila ha provato a far comprendere loro che sono le regole del gioco e che, tutto sommato, sono quelle "meno famose" di questa edizione.

Quando è stato consigliato loro di essere un po' più umili nei confronti degli altri e anche del pubblico stesso che segue il reality show di Canale 5, la reazione di Jessica è stata spiazzante.

'Non avete l'umiltà', sbotta Katia contro le sorelle Selassié

"Guarda che noi siamo già umili e anche abbastanza per quello che siamo", ha sentenziato la giovane Selassié scatenando l'ira funesta di Katia che è letteralmente esplosa.

"Ma cosa siete? Ma cosa siete? Ragazze io ho incontrato principi e regnanti e non erano come voi. Molte cose potevate imparare dalla sottoscritta, tra cui l'umiltà che non avete", ha sbottato Katia contro le principesse che in quel momento stavano ascoltando e hanno avuto modo di assistere al durissimo sfogo della cantante lirica.

Subito dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip, Katia ha avuto modo di parlare anche in confessionale di questa situazione e non ha perso occasione per sbottare nuovamente contro le Selassié, accusandole di essere poco umili.

'Ma andate a lavorare', Katia furiosa contro le principessine del Grande Fratello Vip

"Io a 14 anni ero già in fabbrica.

Ma andate a lavorare per piacere. Io se avessi delle nipoti così, le darei delle sberle", ha sentenziato Ricciarelli decisamente critica e dura nei confronti delle principessine.

Poco dopo la diretta del GF Vip, anche Manila Nazzaro ha nuovamente criticato l'atteggiamento delle Selassié, sottolineando e ribadendo che dovrebbero essere grate di aver preso parte a questa trasmissione, dato che non sono dei personaggi famosi rispetto a tutti gli altri che popolano la casa e che hanno una carriera alle spalle.