Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi della fiction daily ideata da Bea Schmidt raccontano che Erik (Sven Waasner) si recherà alla baita per constatare che all'interno della stessa ci sia nascosto Cornelius (Christoph Mory) venendo, però, aggredito alle spalle da quest'ultimo. Il padre di Maja (Christina Arends), intanto, inseguirà il dark man fino in mezzo alla strada, luogo dove Florian (Arne Löber) investirà accidentalmente il fratello maggiore.

Cornelius, infine, osserverà da lontano il guardacaccia che soccorrerà Erik, il quale verrà portato prontamente in ospedale perché in condizioni gravissime.

La trappola di Cornelius ai danni della coppia dark

Le trame bavaresi di Sturm der Liebe rivelano che Cornelius proseguirà nel perseguire il proprio obiettivo di farla pagare ad Erik, reo di averlo rovinato economicamente e legalmente anni addietro.

Per riuscire in tale intento, l'uomo metterà in atto un piano tanto ingegnoso quanto efficace: vestendo i panni di Lars Sternberg farà credere a Erik e Ariane di essere stato assunto dal reale Cornelius riuscendo, come se non bastasse, ad attrarre quest'ultimo in una baita nei pressi del Fürstenhof.

La diabolica coppia dark, come si aspettava il padre di Maja, vorrà verificare di persona se davvero nella baita è presente Cornelius, quindi Ariane manderà Erik a fare un sopralluogo nei boschi.

Giunto nella baita, però, Vogt verrà aggredito alle spalle da Cornelius e, successivamente, inizierà un inseguimento tra i due.

Il signor von Thalheilm, quindi, cercherà di acciuffare Erik sino a quando quest'ultimo non si troverà in mezzo alla strada venendo investito accidentalmente dal fratello Florian.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cornelius confesserà a Florian di essere il responsabile dell'accaduto

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore riportano che Erik verrà prontamente soccorso da Florian a seguito dell'incidente, mentre Cornelius osserverà la scena nascosto tra gli alberi.

Il dark man sarà in condizioni gravissime, quindi, verrà trasportato d'urgenza in ospedale con Florian che rimarrà al suo capezzale ogni istante, nella speranza che il fratello si svegli così da alleviare in parte i suoi sensi di colpa per averlo investito.

Cornelius, però, sarà in preda ai sensi di colpa per essere l'artefice di tale incidente ad Erik.

A tal proposito, von Thalheim deciderà di esternare a Florian di essere il responsabile di ciò che è accaduto al fidanzato di Ariane.

Facile intuire come il giovane Vogt non prenderà affatto bene tale confessione e perderà completamente la testa.