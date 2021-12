All'interno della casa del Grande Fratello Vip verrebbe sprecato troppo cibo. E' questa la constatazione fatta nel corso delle ultime ore dal giovane opinionista Biagio D'Anelli che, parlando con la principessina Lulù non ha perso occasione per bacchettarla, dato che aveva preparato un piatto di pasta decisamente troppo abbondante che poi, alla fine, non è riuscito a finire per intero, lasciando gli avanzi in cucina.

Spreco di cibo nella casa del Grande Fratello Vip: Biagio sbotta

Nel dettaglio, durante la serata di ieri sera Lulù ha cenato ad un orario diverso rispetto a quello di tutti gli altri inquilini presenti con lei nella casa del GF Vip.

E così, quando ha deciso di prepararsi la sua cena, ha pensato di fare un piatto di pasta in bianco ma non è stata attenta alle porzioni.

La principessina, infatti, ha calato una porzione fin troppo abbondante di pasta, al punto da ammettere lei stessa che ne era troppa e che non l'avrebbe mai finito tutto.

Così, Lulù ha scelto di mettersi solo una piccola porzione di pasta nel piatto, lasciando poi l'altra porzione in un piatto che ha lasciato nella cucina del Grande Fratello Vip 6.

Biagio bacchetta Lulù per lo spreco di cibo che viene fatto al GF Vip

Tale scena è stata vista da Biagio che, ieri sera aveva il compito di lavare i piatti assieme a Miriana Trevisan.

Peccato, però, che tale situazione non è piaciuta per niente all'ex opinionista dei talk show di Barbara d'Urso, il quale ha sbottato per lo spreco di cibo che viene fatto nella casa di Cinecittà.

"Odio buttare cibo", ha ammesso Biagio parlando di Miriana anche se pochi minuti dopo non ha perso occasione per bacchettare e rimproverare anche la stessa principessina.

"La prossima volta dosa meglio la pasta", ha esclamato Biagio parlando con la principessina e invitandola a stare attenta alle porzioni da fare, così da evitare di fare sprechi di cibo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Scusami", ha risposto Lulù senza troppi giri di parole ammettendo di fatto di aver commesso un errore e di aver sprecato cibo, abbracciando Biagio D'Anello che l'ha subito "perdonata" nonostante la ramanzina.

I concorrenti del GF Vip attenti al cibo e alla pulizia della casa

Mai come quest'anno, i concorrenti che popolano la casa del Grande Fratello Vip 6 sembrano essere super attenti al cibo e soprattutto a fare in modo che non vengano fatti degli sprechi.

I concorrenti hanno dimostrato di essere molto attenti anche all'igiene della casa e, nel momento in cui notano che c'è qualcosa che non va, non perdono occasione per farlo notare e mettere subito in riga il concorrente che ha sbagliato, così da riportare di nuovo l'ordine tra le mura domestiche di Cinecittà.