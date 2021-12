All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, cresce il feeling tra Miriana Trevisan e la new entry Biagio D'Anelli. Dopo essersi lasciata alle spalle l'amicizia speciale nata con Nicola Pisu, ecco che la showgirl ex volto di Non è la Rai, si è lasciata andare con l'ex opinionista dei salotti di Barbara d'Urso. Il feeling tra i due è apparso evidente fin dal primo momento, tanto da far insospettire Katia Ricciarelli, che non ha perso tempo per bacchettare Miriana.

Miriana e Biagio D'Anelli sempre più vicini e complici nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, a distanza di pochi giorni dall'arrivo di Biagio nella casa del GF Vip, è ormai evidente che tra lui e Miriana ci sia una perfetta alchimia, che fa ben sperare in vista delle prossime settimane.

Questa mattina, al risveglio, Biagio ha subito cercato nuove attenzioni da parte della showgirl che non ha perso occasione per "accontentarlo".

Il modo di fare di Miriana, però, non è piaciuto a Katia Ricciarelli che ha prontamente preso la parola per bacchettare la showgirl.

Katia arrabbiata per il feeling speciale tra Miriana e Biagio nato al GF Vip

"Ma non sarà un po' troppo?", si è chiesta la cantante mentre Miriana vedendo lo sguardo contrariato a quasi arrabbiato di Katia le ha subito chiesto di non pensarci troppo, così da evitare nuove polemiche e scontri come ci furono ai tempi della love story con Nicola Pisu.

Ma la cantante lirica non si è fatta mettere in disparte e dopo aver visto nuovi atteggiamenti complici tra Biagio e Miriana, ha invitato la showgirl a stare attenta e a riflettere sulle sue azioni nella casa del Grande Fratello Vip.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Biagio e Miriana all'interno della casa del GF Vip 6, proprio in queste ultime ore Katia Ricciarelli si è resa protagonista di una gaffe omofoba che non è passata inosservata e che ha scatenato accese polemiche sui social.

Katia Ricciarelli al centro delle polemiche per una gaffe omofoba al Grande Fratello Vip

Proprio parlando di Biagio D'Anelli con le altre inquiline della casa di Cinecittà, Katia ha chiesto se fosse "normale oppure gay", lasciando intendere di voler sapere quale fosse l'orientamento sessuale del ragazzo.

Una domanda che ha scatenato accese polemiche in rete, al punto che numerosissimi fan che seguono e commentano le vicende dei concorrenti di questo GF Vip, si sono scagliati contro la cantante, chiedendo che si prendano provvedimenti nei suoi confronti.

La situazione, dopo la polemica social, verrà trattata da Alfonso Signorini nel corso della nuova puntata serale del GF Vip di questo venerdì sera? Lo scopriremo nelle prossime ore.