La quattordicesima puntata di Amici21 è stata registrata domenica 12 dicembre, a partire dalle ore 19:30 e andrà in onda il 19 dicembre a partire dalle ore 14:00. Anche per la prossima settimana non mancheranno sfide, gare e momenti simpatici all'interno della scuola più seguita d'Italia.

Ospiti speciali ad Amici21

Tra gli ospiti attesissimi della quattordicesima puntata di Amici21, ci saranno Fedez, Alessandra Amoroso, Deddy, Pio e Amedeo e Briga - il quale annuncerà anche il suo imminente matrimonio. Il rapper, invece, si esibirà nel suo nuovo singolo, accompagnato dalla coreografia di Carola, Dario e Cristiano.

Mentre per Alessandra Amoroso saranno i professionisti della scuola di Amici ad eseguire un balletto.

Sfide di Amici21

Cristiano - il ballerino fortemente voluto dalla maestra Celentano come sostituto di Guido - oltre ad essersi posizionato all'ultimo posto nella classifica di improvvisazione dal tema "Contact" della scorsa settimana, non ha convinto a pieno gli altri due insegnanti della categoria ballo. Infatti, si troverà ad affrontare due sfide: una voluta da Veronica Peparini e l'altra da Raimondo Todaro. Fortunatamente, però, Cristiano riuscirà a vincere entrambe le prove durante la puntata di domenica 19 dicembre.

Anche Alex - dopo essersi classificato ultimo nella gara di cover giudicata da Sabrina Ferilli durante la scorsa settimana - affronterà la sua sfida, vincendola.

Maglie sospese e riconfermate del ballo

Cosmary entrerà in studio per cercare di riconfermare la sua maglia. Purtroppo, la maestra Celentano non avrà giudizi positivi per la sua allieva. Spesso, infatti, ha ribadito che, qualora trovasse un'altra persona più preparata di lei, non ci penserebbe due volte a sostituire Cosmary, poiché non l'ha mai voluta all'interno della scuola di Amici21 e, automaticamente, nella sua squadra.

Nel frattempo, però, deciderà nuovamente di sospendere la maglia alla giovane ballerina, concedendole l'opportunità di continuare a studiare duramente e provare a far cambiare idea alla maestra.

Sempre per la categoria ballo, Serena e Dario si esibiranno in un passo a due assegnato dalla maestra Celentano, la quale non si riterrà affatto soddisfatta e assegnerà 4,5 alla ballerina di Todaro e 3 al ballerino di Peparini.

D'altro canto, i due allievi soddisfaranno comunque le aspettative dei loro rispettivi insegnanti, riconfermando le loro maglie tranquillamente.

Carola si esibirà in una coreografia modern, ottenendo il giudizio favorevole della sua insegnante e riconfermando, automaticamente, la sua maglia.

Invece, Christian e Mattia non saranno presenti in studio e non potranno esibirsi.

Gara cantanti ad Amici21

Fedez, oltre ad aver presentato un suo brano ed essersi esibito con una coreografia di Carola, Cristiano e Dario, sarà chiamato per giudicare la gara di canto della prossima puntata di Amici di Maria De Filippi. Alex, dopo aver vinto la sfida, si classificherà anche al primo posto della prova, ottenendo un bel 9 dal rapper.

Al secondo posto si posizionerà Luigi con 8,5, seguito da Aisha e LDA con 8, Sissi con 7,5, Nicol con 7 e Rea con 6,5. Anche durante la prossima puntata, quindi, Rea si troverà all'ultimo posto e sarà messa, automaticamente, in sfida. Albe ed Elena non si esibiranno durante la gara poiché dovranno affrontare già le loro sfide per essersi classificati agli ultimi posti nella scorsa puntata.

Albe, invece, presenterà il suo nuovo inedito insieme a Sissi. Mentre Crytical sarà assente in studio e non si esibirà.

Momenti simpatici ad Amici21

La prossima settimana sarà dedicata al Natale. Infatti, la prova Oreo verrà sospesa fino al rientro dalle vacanze natalizie e, intanto, i giovani allievi della scuola saranno al centro di una piacevole vicenda organizzata da Maria.

Sarà allestito un alberello con dei piccoli contenitori raffigurati dai volti di ogni allievo della scuola, all'interno dei quali vi sarà un regalo fatto dalle loro famiglie. Maria leggerà le lettere e mostrerà dei filmati inviati dai genitori degli allievi.

Inoltre, ci sarà un altro video che riguarderà la rinascita di Alex da quando Cosmary ha fatto il suo ingresso all'interno della scuola. Infine, durante le pause, non mancheranno i momenti di tenerezza tra Sissi e Dario, Albe e Serena.