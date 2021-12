Manuel è al limite: qualsiasi cosa dica o faccia Lulù nella casa del Grande Fratello Vip, Bortuzzo la interpreta come un tentativo di riavvicinamento che lui proprio non vuole. Di fronte all'ennesima richiesta di attenzioni di Selassié, il nuotatore ha perso le staffe, invitandola a lasciarlo stare e a non badare a quello che fa con le altre concorrenti. Anche stavolta, però, la principessina ha tirato in ballo la sua sensibilità e i sentimenti che il 22enne avrebbe ferito dando un bacino sulla guancia a Sophie anziché a lei.

Bortuzzo si altera nella casa del GF Vip

La mattinata non è iniziata nel migliore dei modi per due protagonisti del GF Vip. Dopo aver intercettato l'ennesima lamentela di Lulù, Manuel ha perso le staffe e le ha ribadito che i loro percorsi sono ormai separati e che deve lasciarlo perdere.

A Bortuzzo, infatti, non è sfuggita una frase un po' polemica che Selassié ha pronunciato quando lo ha visto dare il buongiorno a Sophie con un bacetto sulla guancia: la principessina ha chiesto come mai quel gesto è stato fatto nei confronti di Codegoni e non con lei.

"Tu devi farti i c... tuoi e io i miei. Basta, non rompere dicendo perché a lei sì e a me no. Ma cosa vuoi?", ha sbottato il giovane prima che Lucrezia si giustificasse affermando che la sua era solo una battuta.

"Questo tipo di battute non mi piacciono, anzi mi fanno schifo, quindi evita", ha tagliato corto il 22enne prima di uscire in giardino visibilmente adirato.

Le richieste della concorrente del GF Vip

Lulù ha seguito Manuel in giardino per ribadirgli che la sua era solamente una battuta di spirito, anche se poco dopo si è lamentata del fatto che molti inquilini stessero ascoltando la loro conversazione a suo dire "privata".

La principessina del GF Vip ha spiegato a Bortuzzo che c'è rimasta male per il bacio sulla guancia che ha dato a Sophie, perché l'ha vissuto come una mancanza di rispetto, come se tra loro ci fosse ancora una frequentazione in corso.

"Sai che se fai queste cose ferisci i miei sentimenti, allora perché le fai? Non mi sembra di averti chiesto chissà cosa", ha detto Lucrezia di fronte a un silenzioso, ma nervoso Manuel.

Il ragazzo ha preferito non continuare la discussione e raggiungere la sua camera privata, ma l'atteggiamento che ha avuto con Selassié lascia trasparire un'insofferenza che lo sta facendo reagire in modo duro, anche in situazioni apparentemente non gravi come quella di stamattina.

La chiusura del protagonista del GF Vip

Che Manuel non ne voglia più sapere nulla di Lulù sembra essere chiaro a tutti tranne che a lei. Nonostante il ragazzo continui a respingerla anche con modi piuttosto decisi, la principessina non molla la presa e continua a sperare in un futuro in coppia fuori dalla casa del GF Vip.

In realtà è da un paio di settimane che Bortuzzo non fa che ripetere che neppure dopo il programma ci sarà una frequentazione, perché si è reso conto che i loro caratteri non possono andare d'accordo in nessuna circostanza.

Dopo aver assistito alla sceneggiata di Lucrezia chiusa in bagno durante la diretta di lunedì, poi, il 22enne ha preso le distanze da tutto ripetendo più volte: "Mi dissocio completamente da te e dai tuoi comportamenti da pazza. Non ascolti gli altri, neppure Alfonso che stava cercando di calmarti".

"Basta così, tu fai il tuo percorso e io il mio", ha detto Manuel alla giovane che però poche ore dopo è tornata alla carica ricercando attenzioni che lo sportivo non intende darle più.

La sensazione che hanno molti spettatori è che Bortuzzo non veda l'ora di abbandonare la casa il prossimo 13 dicembre (giorno in cui tutti i vipponi saranno chiamati a prendere una decisione sul loro futuro nel reality dopo la notizia del prolungamento), anche per non dover più avere a che fare con Lulù e i suoi "pressing".