Lunedì 8 novembre, al GF Vip si è tornati a parlare della prima e forse unica coppia che si è formata nella casa in questi due mesi di "reclusione". Alfonso Signorini ha aggiornato i telespettatori sul legame che hanno instaurato Manuel e Lulù, di nuovo vicini dopo settimane di gelo. A non apprezzare particolarmente questa unione, è la mamma di Bortuzzo che, tramite una lettera inviata al figlio, ha chiarito che alcuni atteggiamenti della principessina etiope non vanno bene, soprattutto se limitano lo spazio personale del quale il giovane ha bisogno.

Il commento sulla coppia del GF Vip 6

Dopo averla allontanata in malo modo e con l'aiuto di Alfonso Signorini, Manuel ha deciso di dare una seconda possibilità a Lulù. Da un paio di settimane, infatti, i due hanno ripreso a frequentarsi più "intimamente", trascorrendo molto tempo insieme e scambiandosi baci appassionati soprattutto prima di andare a dormire.

Nel corso della puntata del GF Vip che è andata in onda l'8 novembre, il conduttore ha chiesto alla coppia aggiornamenti, riuscendo a strappare al timido Bortuzzo qualche dolce parola sulla principessina che finalmente sembra aver capito come stargli vicino.

"Si è ridimensionata, aveva avuto atteggiamenti non da lei", ha fatto sapere il 22enne sulla ragazza che sin dall'inizio del programma ha sempre dimostrato un forte interesse nei suoi confronti.

Anche Lucrezia ha confermato che le cose con il nuotatore vanno bene e che non vede l'ora di vivere questo rapporto nella quotidianità, ovvero lontano dalle telecamere che frenano molto Manuel.

La lettera che spiazza i fan del GF Vip

Dopo aver chiacchierato un po' con la coppia, il presentatore del GF Vip ha mandato in onda un video nel quale la mamma di Manuel leggeva la lettera che ha scritto per il figlio di recente.

La signora Rossella prima ha elogiato il rapporto tra Bortuzzo e Aldo Montano (descritto come un vero e fidato amico), e poi si è concentrata sulla storia d'amore che il giovane sta vivendo tra le mura di Cinecittà.

"Ti seguiamo tutti e io so quanto siano importanti per te i tuoi spazi, quanto non ami che ti vengano tolti", ha esordito la donna prima di fare un chiaro esempio di atteggiamenti che potrebbero limitare la libertà personale del suo ragazzo.

"Ho visto qualcuno che non riesce a lasciarti i tuoi spazi, situazioni in cui è stato chiesto ad altri di sedersi altrove solo per avere posto accanto a te", ha proseguito la madre del concorrente nello sfogo col quale ha attaccato Lulù senza citarla mai direttamente.

Le scuse di Hailé Selassié in diretta al GF Vip

"Chi ti ama deve lasciarti libero sempre, altrimenti non credo che sia amore", ha aggiunto la mamma di Manuel nella lettera che è stata resa pubblica nel corso della puntata del GF Vip dell'8 novembre.

La signora Rossella, inoltre, non ha apprezzato Lulù quando è andata a frugare tra le cose di Bortuzzo e gli ha "rubato" qualche sigaretta. In quell'occasione, inoltre, la principessina etiope ha usato un'espressione inglese che tradotta sarebbe più o meno "figlio di buona d...", un intercalare che ha ferito la madre del nuotatore anche perché sono le ultime parole che sono state urlate a sui figlio prima che gli sparassero.

Lucrezia è apparso mortificata dal rimprovero ricevuto, tant'è che ha chiesto scusa varie volte nel corso della serata.

Manuel, dal canto suo, ha compreso il dispiacere della mamma ma ha giustificato la compagna di reality dicendo che non era sua intenzione fare del male con quello slang che gli ricorda l'episodio più doloroso della sua vita, ovvero quando gli hanno sparato, riducendolo su una sedia a rotelle a poco più di vent'anni.