Sono passati pochi giorni da quando Lulù si è resa protagonista di un momento di forte tensione all'interno della casa del GF Vip. La ragazza si è chiusa in bagno e si è rifiutata di partecipare alla sorpresa che era stata organizzata per lei e per le sorelle prima dell'eliminazione. Stando a quello che si vocifera sul web, Alfonso Signorini avrebbe chiesto agli autori la squalifica immediata della principessina, che da settimane starebbe sporcando il percorso dell'amatissimo Manuel Bortuzzo.

Rumor sul dietro le quinte dell'ultima puntata del GF Vip

Non è la prima volta che Alfonso Signorini sbotta con Lulù in diretta al GF Vip. La sera del 29 novembre, ad esempio, il conduttore ha reagito malissimo alla sceneggiata che la ragazza ha fatto quando ha scoperto che una tra lei e Clarissa sarebbe stata eliminata.

Di fronte alle urla della principessina chiusa in bagno ("Non me ne frega un ..., andatevene via. Da qui non esco, ..."), il presentatore del reality è stato severissimo.

Dopo aver invitato due delle sorelle Selassié in "Love Boat" per una sorpresa, il padrone di casa ha sentenziato: "Non fermo una trasmissione per Lucrezia, che è una grandissima maleducata".

La giovane, poi, è stata calmata dai compagni e la puntata è andata avanti senza altri intoppi, questo almeno fino al momento in cui sono stati ufficializzati i nominati della settimana.

Dopo aver informato Gianmaria, Jessica, Patrizia e Lulù che sono al televoto, Alfonso ha letto un comunicato della produzione.

Gossip sulla principessina del GF Vip

Lo "sbrocco" che Lucrezia ha avuto in diretta, le è costato un rimprovero di Alfonso e una nomination d'ufficio. Questo provvedimento disciplinare, però, non corrisponderebbe a quello richiesto dal presentatore durante una pausa pubblicitaria.

Sui social network, infatti, da qualche ora sta circolando la seguente indiscrezione: "Signorini ha chiesto con determinazione la squalifica di Lulù. A salvarla sono stati alcuni autori sostenendo che potrebbe ancora dare contenuti al programma".

In rete, dunque, si dice che il conduttore del GF Vip non nutra particolare simpatia per la 23enne per questa ragione: "Lui voleva la storiella con Manuel, ma ora Lulù sta solo sporcando il suo percorso e la sua immagine".

Bortuzzo, infatti, sarebbe il concorrente preferito di Alfonso, quello che vorrebbe vincesse la sesta edizione del reality-show di Canale 5.

"La tratta a pesci in faccia con l'intento di farla crollare come è successo l'altra sera", si legge ancora in un post che sta facendo il giro del web.

Futuro incerto per la concorrente del GF Vip

Il retroscena che un seguitissimo profilo Twitter ha reso pubblico, sostiene che Lulù non sarebbe apprezzata neppure dalla maggior parte degli autori del GF Vip.

"Non ha amici perché non fornisce materiale per le clip. Non accettano che non pieghi la testa come gli altri", si legge ancora sul web in questi giorni.

Voci ancora tutte da confermare, inoltre, sostengono che l'intento di chi lavora per il reality sarebbe quello di eliminare Lucrezia avvalendosi delle pressioni che alcuni vipponi potrebbero fare per farla crollare definitivamente.

"Manuel ha chiesto di non essere più coinvolto in dinamiche con Lulù, si vergogna di lei e non vuole che la sua immagine sia accostata alla sua", termina così il messaggio contenente un'interessante indiscrezione sul futuro della principessina tra le mura di Cinecittà.

Lucrezia è al televoto con Gianmaria, Patrizia e Jessica, ma venerdì prossimo non ci saranno eliminazioni: il concorrente più votato sarà immune e condannerà uno degli altri tre alla nomination per la prossima settimana.