Messo definitivamente un punto al tormentato tira e molla con Lulù, Manuel sembra lasciarsi andare sempre di più nella casa del GF Vip. Nel pomeriggio del 19 novembre, ad esempio, il ragazzo ha raccontato ad Aldo di un retroscena che riguarda un suo amico che era appena andato ad urlare a Cinecittà. Bortuzzo ha fatto sapere che quando è uscito il cast del reality-show, molte persone vicine a lui speravano che si avvicinasse sentimentalmente a Sophie e che per questo ora potrebbero essere arrabbiate per il flirt con la principessina Selassié.

La confidenza di Manuel al GF Vip 6

Nel primo pomeriggio di venerdì 19 novembre, dall'esterno della casa del GF Vip si sono sentite le urla di qualcuno che ha cercato di comunicare con Manuel.

Su Twitter, infatti, stanno circolando i video di ciò che Bortuzzo ha raccontato ad Aldo del messaggio che un suo caro amico ha cercato di fargli arrivare da fuori, parole che stanno facendo riflettere soprattutto quegli spettatori che hanno sempre creduto nel suo interesse nei confronti di Lulù.

"Sono sicuro che lui è incavolato per la storia con Lucrezia, non per colpa di lei ma per colpa mia. Sapeva che dovevo avere più attenzione per me stesso. Lei è lei, non centra niente", ha detto il nuotatore nel commentare lo strano silenzio del suo amico sulla frequentazione ormai finita con la principessina.

Resosi conto che questa persona a lui tanto cara non ha fatto nessun accenno al flirt con una delle sorelle Selassié, il 22enne è arrivato alla conclusione di averla delusa vivendo con lei un tira e molla per due mesi.

Il riferimento all'influencer del GF Vip

"Ti dico cosa sognava, invece?", ha proseguito Manuel nel confidarsi con Aldo.

Il concorrente del GF Vip 6, dunque, ha informato Montano del fatto che il suo amico che è andato ad urlare per lui fuori dalla casa poco prima, sperava che si avvicinasse ad un'altra vippona e non a Lulù.

"Quando ha letto il cast", ha aggiunto Bortuzzo prima di rivolgere lo sguardo verso Sophie che era sdraiata a pochi passi da lui ma non stava ascoltando la conversazione.

Gli attenti fan del reality-show, dunque, hanno dedotto che prima che il nuotatore cominciasse l'avventura tra le mura di Cinecittà, alcune delle persone a lui care facevano il tifo affinché flirtasse con la bella Codegoni, l'influencer con la quale ha stretto una bella amicizia ma nulla di più.

"Ha detto che l'amico tifava per la storiella con Sophie, e sono seguite grasse risate", ha commentato un'utente di Twitter che ha anche sottolineato quanto Lucrezia avesse ragione quando si mostrava gelosa della 19enne all'inizio del programma.

La chiusura e i 'no' a Lulù al GF Vip

Non è passato molto tempo da quando Manuel ha interrotto definitivamente la frequentazione con Lucrezia: il ragazzo ha preso questa decisione dopo essere stato pressato ed inseguito per giorni dalla principessina che non intendeva lasciargli spazio e qualche ora per sé stesso.

Nei giorni scorsi, però, la giovane ha approfittato di un momento in cui era sola con Bortuzzo in magazzino per chiedergli un'ennesima possibilità. È stato lo stesso concorrente del GF Vip a rendere pubblico questo confronto raccontandolo ad Aldo poco prima di andare a dormire.

"L'ho dovuta ascoltare per 20 minuti nel market. Mi ha chiesto un'altra possibilità, adesso basta", ha fatto sapere il nuotatore sempre più stanco e provato dai tentativi di avvicinamento che Lulù mette in atto nonostante lui le abbia chiaramente detto che non intende avere una storia d'amore con lei né all'interno della casa più spiata d'Italia né quando entrambi saranno fuori.