Non è un bel momento al rinnovato GF vip, per Alex Belli, che, sulla scia delle polemiche che lo riguardano rispetto all'alterco di cui è stato protagonista con Aldo Montano, è ora coinvolto in una nuova bufera mediatica, per le frasi pronunciate su Manuel Bortuzzo.

Alla base delle critiche vi è una battuta infelice pronunciata dallo stesso Belli sul gieffino disabile e con annessa risata che ha indispettito non pochi telespettatori. Tanto che, via social alcuni utenti hanno chiesto a gran voce la squalifica dal gioco di Belli, quando ormai manca poco alla nuova puntata del reality.

Ma c'è anche chi, in risposta ai detrattori, difende Belli, ritenendolo vittima di un accanimento mediatico. Questo, rispetto al trattamento generale riservato ad altri gieffini in casi analoghi.

Gf vip 6, Belli di nuovo nella bufera

Quando ormai mancano poche ore alla 16° puntata del Gf vip 6 in corso, attesa per il 5 novembre 2021 su Canale 5, Alex Belli torna a dividere l'opinione degli spettatori per una frase ritenuta offensiva.

Alludendo ad un'ipotetica eliminazione a catena nel reality, in cui i concorrenti del Gf vip "uno a uno, cadono", ha detto: "Ultimo rimane Manu, perché non può cadere". Un'uscita che ora gran parte dei telespettatori contestano attraverso i social, chiedendo alla produzione del Gf vip 6 di prendere dei provvedimenti esemplari nei riguardi dell'attore.

SI invoca la squalifica dal gioco per l'attore.

Il web chiede l'eliminazione di Belli

Oltre che per il recente alterco avuto con Aldo Montano nella Casa, quindi, Alex Belli deve ora fare i conti con i giudizi del web per la discussa uscita su Manuel Bortuzzo al Gf vip. Come emerge dai commenti critici rivolti all'attore, via social, in queste ore c'è chi gli contesta non solo le parole ma anche la risata come appendice alla battuta "incriminata".

Contro l'attore si è espresso anche lo staff del nuotatore su Instagram: “Qui si sta andando oltre. Siamo profondamente delusi e ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti verso questi atteggiamenti”.

D'altra parte c'è anche chi, tra i telespettatori sui social, prende invece le difese di Belli, ritenendo ingiusto il trattamento che in prevalenza il web ora gli riserva rispetto a quanto accaduto in più occasioni per altri gieffini, tra cui Manuel Bortuzzo. Si contesta, in particolare, che siano state ignorate e incensurate esternazioni forti di Manuel verso Lulù Hailé Selassié, nonostante fossero ritenute da molti sessiste.