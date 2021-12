Miriana Trevisan torna all'attacco di Soleil Sorge all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ultime ore, la showgirl si è lasciata andare ad un nuovo durissimo sfogo nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne, protagonista delle dinamiche di questa edizione per la sua chiacchieratissima love story con Alex Belli. Ebbene, secondo Miriana, Soleil sarebbe una persona falsa ma soprattutto cattiva, motivo per il quale la terrebbe a debita distanza.

Il durissimo sfogo di Miriana contro Soleil Sorge al GF Vip 6

Nel dettaglio, dopo le discussioni e le liti che ci sono state in passato con Soleil Sorge all'interno della casa di Cinecittà, Miriana Trevisan è giunta alla sua conclusione definitiva in merito al pensiero che nutre nei confronti della giovane influencer.

"Se tu hai di fronte una persona che mente sui fatti...ma è una cattiva, falsa. Come ti puoi difendere?", ha sentenziato Miriana che ha poi accusato la sua rivale anche di bullismo.

"L'odio sai da dove viene? Dalla paura di una persona. Se tu hai paura di me e non sei sana di mente, mi odi", ha aggiunto ancora Miriana parlando proprio di Soleil Sorge.

Nuovo scontro in arrivo tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip?

Insomma la showgirl di questa sesta edizione del GF Vip, si è lasciata andare ad un vero e proprio durissimo sfogo nei confronti dell'ex protagonista del programma di Maria De Filippi, al punto da sparare a zero e definirla una persona "non sana di mente".

Dichiarazioni molto forti che, per il momento, non sono passate inosservate tra i fan social che seguono e commentano le dinamiche dei vari protagonisti di questo Grande Fratello Vip.

Non si esclude, però, che tutti questi filmati possano diventare oggetto di discussione nel corso della prossima puntata serale del reality show Mediaset, in programma venerdì 10 dicembre 2021.

Soleil Sorge spiazza e si dichiara ad Alex Belli al GF Vip

C'è da scommettere che la reazione di Soleil Sorge potrebbe non essere delle migliori nel momento in cui scoprirà ciò che Miriana ha detto alle sue spalle nel corso degli ultimi giorni di permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia.

Tra Miriana e Soleil si riaccenderà lo scontro in diretta tv al Grande Fratello Vip? Un'ipotesi che non va scartata e, questa volta, tra le due potrebbe inserirsi anche Sophie Codegoni, dato che pure lei non è stata molto tenera nei confronti della Sorge.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, in queste ultime ore Soleil si è dichiarata apertamente ad Alex Belli.

L'influencer, parlando con l'attore del legame che stanno costruendo in queste settimane nella casa di Cinecittà, ha ammesso che ormai è innegabile il fatto che tra di loro sia "vero amore".