Tanti colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma nel corso del 2022 in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni su quello che succederà nel corso delle prossime settimane rivelano che ci sarà spazio ancora per le vicende legate ai protagonisti di casa Amato, i quali si ritroveranno a dover affrontare la terribile scoperta dei segreti legati alla doppia vita di Giuseppe Amato. Una situazione che spingerà Agnese alla consapevolezza di voler chiudere il suo rapporto col marito e a lasciarsi andare con Armando.

Armando e Agnese sempre più vicini: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, trame del 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 2022 rivelano che tra Agnese e Armando il rapporto diventerà sempre più forte, complice anche il fatto che la donna confesserà tutta la verità ai suoi figli in merito ai segreti custoditi dal loro papà e questo la porterà ad essere libera anche nei sentimenti che prova nei confronti di Armando.

Stando a quanto apprende Blasting News, la sarta del grande magazzino capitanato da Vittorio Conti, si renderà conto sempre di provare dei sentimenti autentici nei confronti di Armando, che per lei sarà una vera e propria spalla sulla quale poter contare.

Agnese vuole chiudere per sempre con Giuseppe

Il legame tra i due crescerà sempre più nel corso delle nuove puntate di questa sesta stagione, al punto che Agnese si renderà consapevole del fatto che il suo futuro non potrà mai più essere al fianco di Giuseppe, l'uomo che ha sposato e con il quale ha messo su famiglia.

Qualcosa si è rotto tra Agnese e Giuseppe e, questa volta, la sarta del Paradiso delle signore non intenderà lasciarsi scappare di nuovo la possibilità di costruire qualcosa di bello e duraturo con Armando.

Insomma il futuro tra Agnese e Armando potrebbe essere tutto in salita anche se i colpi di scena potrebbero non tardare ad arrivare.

Giuseppe potrebbe ritornare in città: anticipazioni Il Paradiso 6 del 2022

Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 previste per questo 2022 su Rai 1, non si esclude un possibile ritorno in scena proprio di Giuseppe.

Il capofamiglia di casa Amato, dopo aver scelto di lasciare Milano e di trasferirsi in Germania per evitare di dire la verità ai suoi figli, potrebbe ritrovarsi costretto a tornare in città dal momento che sia Tina che Salvatore sanno tutto quello che è accaduto e potrebbero assumere un atteggiamento ostile nei confronti del padre.

Cosa succederà a questo punto? Giuseppe ritornerà per davvero nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi di programmazione della soap che proseguirà fino a maggio 2022.