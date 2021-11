Dopo la sua eliminazione dal Gf vip, Raffaella Fico torna a far parlare di sé, stavolta per la battaglia legale che ora la vede contrapporsi a Soleil Sorge. Come preannunciato dalla campana all'italo-americana in occasione della prima ospitata nella Casa post-eliminazione dal gioco registrata per un confronto vis à vis con Soleil, Fico ha deciso di adire le vie legali contro l'ex Uomini e donne. Questo per via di un'etichetta in slang americano affibbiatale dall'ex Uomini e donne e in più occasioni, durante l'esperienza tv condivisa insieme nel reality-show di Canale 5.

E a confermarlo è ora la stessa Fico, in un intervento a mezzo stampa.

Gf vip, arriva una denuncia

In un'intervista post-Gf vip 6, concessa al settimanale Nuovo tv, Raffaella Fico torna a raccontarsi, dichiarando tra le altre cose di essersi convinta a denunciare Soleil Sorge, come preannunciato direttamente all'ex Uomini e donne nella Casa dei vip.

“Se l’ho denunciata? Sì, sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale”, ha dichiarato in apertura del suo ultimo intervento mediatico post eliminazione dal reality condotto da Alfonso Signorini.

La risposta al veleno post-reality

Il motivo alla base della querela sporta da Raffaella Fico ai danni di Soleil Sorge?

L'ex Uomini e donne - stando a quanto sostiene la Fico nell'intervista- avrebbe assunto una condotta denigratoria nei suo riguardi al reality dei vip. In particolare, a ferire la campana è stata l'espressione "Bye, bxxch" (dallo slang americano, "Ciao... ) che l'italo americana le ha riservato due volte nella Casa del Gf vip 6, tra il serio e il faceto.

Nella Casa, quando lei era ancora concorrente del reality, Fico aveva palesato in diretta tv di non tollerare affatto la summenzionata espressione dialettale di Sorge, ritenendola offensiva nei suoi riguardi in quanto donna e mamma della bambina avuta da Mario Balotelli, Pia.

Alla contestazione, tuttavia, Soleil ha prontamente ribattuto dichiarando che "bxxch" viene comunemente usato anche con accezione ironica al termine, per definire una donna con uno spiccato temperamento o che non sta troppo simpatica. Ma Raffaella Fico non ci sta e intende mandare l'ex Uomini e donne dritta in tribunale, come la stessa campana poi spiega al giornale diretto da Riccardo Signoretti: "Ti prendi la responsabilità di quello che hai fatto.

Quel termine inglese conosciuto da tutti. Quella parola ha un significato e verrà valutato nelle sedi opportune”.

L'ex gieffina ammette l'astio nei riguardi della Sorge

Al di là dell'etichetta "incriminata", Raffaella Fico non tollera Soleil Sorge, soprattutto dal punto di vista caratteriale. "Abbiamo avuto discussioni accese, ma durante il reality sono sempre stata educata e composta con lei. A me dà fastidio il suo non essere vera”, riporta non a caso nel nuovo intervento l'ormai ex Gf vip 6, ammettendo quindi una certa antipatia provata per l'ex Uomini e donne.

Nel frattempo l'opinione del pubblico si divide sulla querelle esplosa tra le due protagoniste del reality dei vip, in rete, in particolare sui social: se da una parte c'è chi appoggia l'azione legale di Fico, ritenendola vittima di un'etichetta misogina affibbiatale da Soleil, dall'altra parte c'è chi invece sostiene l'innocenza dell'ex Uomini e donne, rivendicandone il diritto all'ironia.

Chissà, quindi, come evolverà la querelle tra le due protagoniste del reality dei vip.