Il rapporto tra Alex Belli e sua moglie Delia Duran continua a tenere banco anche adesso che si sono spenti i riflettori sul percorso dell'attore nella casa del Grande Fratello Vip. Al termine della puntata di lunedì sera, Alex ha scelto di abbandonare la trasmissione e lo ha fatto in compagnia di sua moglie, con la speranza di poter rimettere in piedi i cocci del loro matrimonio. A quanto pare, però, fuori dalla casa di Cinecittà il clima non sarebbe proprio idilliaco, al punto che i due sarebbero stati paparazzati durante un furioso scontro in treno.

Il retroscena su Alex e Delia dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, a riportare dei retroscena sulla coppia composta da Alex e Delia, ci ha pensato il sito del settimanale "Novella 2000", il quale fa sapere che i due sarebbero stati protagonisti di un acceso scontro avvenuto in treno nel corso della giornata del 14 dicembre, mentre erano diretti a Milano.

A quanto pare, il clima tra Alex e sua moglie, dopo la parentesi GF Vip, non sarebbe ancora dei migliori e tra i due non mancherebbero i momenti di tensione.

Si parla infatti di un "forte scontro" che sarebbe avvenuto proprio sul treno tra i due coniugi e di un gesto a dir poco eclatante da parte di Delia.

Ecco cosa avrebbe fatto Delia contro suo marito Alex dopo l'addio al GF Vip

"Ad un tratto Delia si sarebbe tolta la fede e l'avrebbe lanciata contro suo marito Alex", viene svelato sulle pagine del sito di gossip.

La discussione tra i due sarebbe poi andata avanti per tutta la durata del viaggio e questo confermerebbe il fatto che il rapporto tra i due non sarebbe ancora idilliaco e sebbene siano usciti insieme dalla casa del GF Vip, i due potrebbero avere ancora tanto da chiarire.

Intanto, all'interno della casa di Cinecittà, i concorrenti che stanno portando avanti questa esperienza hanno tirato un sospiro di sollievo dopo l'uscita dell'attore.

Il duro sfogo di Katia Ricciarelli contro Alex Belli dopo l'uscita dal GF Vip

Tra questi vi è Katia Ricciarelli, la quale non si è fatta problemi a dire che spera con tutta se stessa che Alex Belli non torni mai più all'interno della casa, neppure per avere dei confronti con Soleil Sorge, con la quale non ha concluso nel migliore dei modi questo rapporto.

"Ci ha trattato tutti da cre...", ha sbottato Katia Ricciarelli commentando le vicende dell'attore all'interno della casa del GF Vip.

Un pensiero condiviso anche da Gianmaria Antinolfi che ha ammesso di aver più volte messo in discussione l'atteggiamento di Alex Belli, al punto da dirgli apertamente di considerarlo una persona ipocrita. Ci sarà la resa dei conti di Alex? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.