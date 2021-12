Il rapporto speciale fra Alex Belli e Soleil Sorge rappresenta uno degli argomenti più discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante l'attore e la fashion blogger siano impegnati sentimentalmente all'esterno della casa più spiata d'Italia, il legame che si è formato sta divenendo irrefrenabile. I due non riescono a distaccarsi e stanno provando a comprendere realmente i sentimenti che provano l'uno per l'altra. Domenica 5 novembre 2021, il 38enne ha passato buona parte del pomeriggio nella sua camera in compagnia dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Quando è uscito ha deciso di confidarsi sulla situazione con Miriana Trevisan che gli ha sempre dimostrato vicinanza e supporto nella questione che si è venuta a creare.

Miriana difende Delia Duran

Miriana Trevisan ha dato sempre supporto ad Alex Belli sulla delicata situazione nata con Soleil Sorge. Il rapporto tra l'attore e l'influencer ha destabilizzato la relazione sentimentale del gieffino con Delia Duran all'esterno del loft di Cinecittà. La showgirl campana ha voluto esprimere il suo pensiero in profondità ed ha preso le difese di Delia. Trevisan, in particolare, ha domandato al compagno d'avventura, nel Reality Show, se avesse almeno preso in considerazione come stia vivendo questa situazione Duran, che sta vedendo come l'amicizia fra Belli e Sorge sta cominciando a prendere una piega differente.

"Lei è feritissima, dimmi solo se lo sai", ha affermato la soubrette. L'attore ha replicato dichiarando che secondo lui Delia è molto preoccupata del fatto che lui possa in qualche modo sbandare e proprio per questo Alex desidera che stia ferma.

Miriana prova a far riflettere Belli

Miriana Trevisan, provando a comprendere cosa sia importante realmente per Alex Belli, gli ha successivamente domandato come si comporterebbe se Duran gli chiedesse di abbandonare tutto per starle accanto.

L'attore ha risposto in maniera convinta che uscirebbe immediatamente per non recarle più sofferenza. La soubrette non è apparsa molto convinta ed ha espresso il suo pensiero sul rapporto Belli-Sorge: "Siete esplosivi, siete erotici". La gieffina voleva fare riflettere il compagno d'avventura su come viene percepita la sua relazione con l'influencer dentro al GF Vip 6 con l'augurio che Belli riesca a prendere la giusta decisione.

Il 38enne, dalla sua, ha sottolineato che più rimane dentro la casa più spiata d'Italia con Soleil, più non avrà la capacità di stoppare il loro rapporto e per non arrivare ad un punto di non ritorno occorre che vada via. La situazione che sta vivendo Alex Belli con la fashion blogger è molto delicata ma la sensazione è che prima o poi bisognerà arrivare a prendere una posizione.